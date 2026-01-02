Laurențiu Reghecampf a avut opt meciuri, în decembrie, iar calendarul competițional programează alte zece partide (!) pentru echipa sa, în ianuarie.

În realitate însă, singurele meciuri care contează cu adevărat pentru „Reghe“ și Al-Hilal Omdurman, în perioada următoare, vor fi cele cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) din Champions League. În rest, partidele pe care le dispută formația românului, în prima ligă din Rwanda, au înlocuit, practic, amicalele.

În acest sezon, singura competiție care contează pentru Al-Hilal e Champions League. Și, mai nou, această întrecere a dobândit o miză suplimentară pentru Reghecampf, după cum Sport.ro a explicat aici.

Reghecampf, disperat după suspendarea vedetei sale

Al-Hilal Omdurman a făcut 4 puncte, în primele două runde din Champions League. În ianuarie, urmează confruntările cu Mamelodi Sundowns. Prima partidă va fi în Africa de Sud, pe 23 ianuarie. Apoi, se va juca, la Kigali (Rwanda), unde Al-Hilal Omdurman și-a stabilit cartierul general.

Potrivit presei sudaneze, în această perioadă, Reghecampf are o mare problemă! Pentru că și-a pierdut vedeta echipei, pe Jean Claude, aripa dreaptă din Burundi. Fotbalistul a primit o suspendare de trei etape din partea Confederației Africane de Fotbal (CAF) din care au rămas două meciuri. Fix cele cu Mamelodi Sundowns, atât de importante pentru „Reghe“ și echipa sa.

De când a aflat că Jean Claude nu va evolua, în următoarele două etape din Champions League, tehnicianul român tot încearcă să găsească un înlocuitor pentru fotbalistul din Burundi.

„Reghecampf e disperat! În încercarea de a-l înlocui pe Jean Claude, l-a testat, mai întâi, pe Sunday Adetonji în flancul drept al ofensivei, în meciurile din prima ligă rwandeză. Dar randamentul lui Sunday scade mult pe această poziție. Nici Adama Coulibaly, cealaltă variantă încercată de Reghecampf, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Acum, antrenorul român pare inclinat spre reprofilarea lui Ahmed Salem. Cel mai probabil, în partidele din Champions League cu Mamelodi Sundowns, acesta îl va înlocui pe Jean Claude“, au notat jurnaliștii din Sudan.

