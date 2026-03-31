Matteo Maric a lăsat RB Salzburg pentru Bayern Munchen

Bayern Munchen a anunțat achiziționarea tânărului atacant central Matteo Maric. Acesta are 16 ani, are un fizic impresionant (192cm), vine de la academia lui Red Bull Salzburg și mai fost legitimat la LASK Academy, FC Juniors OO și BW Linz, fiind născut la Linz din părinți de origine croată.

Transferul acestuia se va realiza doar pentru grila de formare, în condițiile în care nu semnase încă un contract de profesionist cu echipa austriacă. Acesta va juca pentru Bayern U18, urmând să i se ofere șansa debutul la seniori, până la finalul sezonului actual. Datorită calităților asemănătoare cu ale lui Harry Kane, este văzut ca un posibil înlocuitor, în 2027, când internaționalul englez își termină contractul cu actuala campioană a Germaniei.

"Îl urmărim pe Matteo de mult timp. Credem că este unul dintre cele mai promițătoare talente ale generației sale din Austria și suntem convinși că poate fi o completare semnificativă a academiei noastre. Suntem încântați că poate face următorii pași pe calea sa către fotbalul profesionist la Campus Bayern și suntem foarte entuziasmați să vedem cum se dezvoltă aici", a declarat Jochen Sauer, directorul academiei de juniori a lui Bayern.

Bayern a dat un atac masiv în căutarea tinerelor talente

În ultimii ani, după ce prețurile pe piața transferurilor au explodat, Bayern s-a reorientat către transferul unor tinere talente. Așa au ajuns la Munchen jucători precum Jonah Kusi-Asare (AIK Solna / 3.5 milioane euro), Lovro Zvonarek (Slaven Belupo / 1.8 milioane euro), Maurice Krattenmacher (SpVgg Unterhaching / 1.5 milioane euro), Jonathan Asp Jensen (FC Midtjylland / 1.2 milioane euro), Tom Bischof (Hoffenheim / 300.000 euro), Guido Della Rovere (Cremonese / 240.000 euro), Jamal Musiala (Chelsea / 200.000 euro), Wisdom Mike (Borussia Monchengladbach / 30.000 de euro), Lennart Karl (SV Viktoria Aschaffenburg / gratis), Leon Klanac (FC Augsburg / gratis), Cassiano Kiala (Hertha Berlin / gratis), Deniz Ofli (1860 Munchen / gratis), Leonard Prescott (Union Berlin / gratis), Erblin Osmani (TSV Milbertshofen / gratis), Filip Pavic (SV Waldperlach / gratis), Tim Binder (FC Augsburg / gratis), David Santos Daiber (TSV Milbertshofen / gratis), Maycon Cardozo (Bangkok Christian College / gratis), Max Schmitt (TSV Milbertshofen / gratis), Tarek Buchmann (FC Augsburg / gratis), Felipe Chavez (FC Augsburg / gratis), Javier Fernandez (Atletico Madrid / gratis), Arijon Ibrahimovic (FC Nurnberg / gratis) sau Armindo Sieb (Hoffenheim / gratis).