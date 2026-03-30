OFICIAL Bogdan Vătăjelu a semnat: "Bine ai venit!"

Bogdan Vătăjelu (32 de ani) a revenit în fotbalul românesc, după doi ani petrecuți la Aktobe.

Fostul fundaș stânga de la Universitatea Craiova, Sparta Praga și Universitatea Cluj a semnat în Liga 2 cu FC Bihor Oradea, unde va fi antrenat de Erik Lincar.

Echipa bihoreană a oficializat transferul în cursul zilei de luni, prin intermediul unui comunicat oficial postat pe rețelele de socializare.

Vătăjelu a semnat din postura de jucător liber de contract cu FC Bihor, cu care va juca în play-off-ul din Liga 2. Noua sa echipă are 39 de puncte și este pe locul cinci, la egalitate cu Steaua și Chindia Târgoviște.

Bogdan Vătăjelu a semnat cu FC Bihor

„Bine ai venit, Bogdan Vătăjelu!

FC Bihor Oradea își întărește lotul cu un jucător cu experiență la cel mai înalt nivel: fundașul Bogdan Vătăjelu, fost internațional român, a semnat un contract cu clubul roș-albastru, valabil până în această vară, cu drept de prelungire. Noul jucător al echipei va purta tricoul cu numărul 88.

În vârstă de 32 de ani, Bogdan Vătăjelu vine la Oradea după o carieră solidă, construită atât în România, cât și în străinătate. Cea mai importantă perioadă a petrecut-o la Universitatea Craiova, unde a evoluat în 236 de meciuri, reușind 13 goluri și 16 pase decisive, devenind unul dintre jucătorii constanți ai formației din Bănie”, a transmis FC Bihor, pe rețelele de socializare.

În cariera sa, Bogdan Vătăjelu a evoluat pentru CSM Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Universitatea Craiova, AC Sparta Prague, FK Jablonec, FC Universitatea Cluj și, ultima dată, la Aktobe.

Transferul său cel mai important a fost în 2017, când Sparta Praga a plătit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru a-l aduce în Cehia. Ulterior, în 2019, Universitatea Craiova l-a readus în Bănie pentru aproximativ 350.000 de euro.

În prima ligă din Kazahstan, Vătăjelu a bifat 42 de meciuri pentru Aktobe și a marcat un gol. În România, fundașul a adunat 211 partide în prima ligă, pentru Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.

