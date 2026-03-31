Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB imediat după finalul sezonului regulat, când roș-albaștrii au ratat calificarea în play-off, iar Mihai Pintilii și Elias Charalambous au demisionat.

Ioan Andone: ”Îl văd rămânând acolo pe Mirel Rădoi dacă FCSB va juca în cupele europene!”

Ioan Andone crede că FCSB are toate șansele să câștige play-out-ul cu Mirel Rădoi pe banca tehnică și este convins că roș-albaștrii au șanse mari să se califice în preliminariile Conference League.

Mai mult decât atât, fostul antrenor al lui Dinamo a transmis că, în aceste condiții, dacă FCSB se va califica în Europa, mai mult ca sigur Rădoi ar continua pe banca roș-albaștrilor și din vară, bineînțeles, dacă Gigi Becali nu va interveni la echipă.

”O văd câștigând play-out-ul pe FCSB, ei pot să joace în cupele europene, în Conference League. Au lot, Mirel e un tip care nu se băga dacă știa că nu are șanse. (N.r. Rămâne și din vară?) El e foarte impulsiv, nu e așezat și nu poți să știi, îl poate deranja ceva.

Vedem, poate îl lasă Gigi în pace. Dacă Gigi îl lasă în pace, e o variantă pentru el, a fost legenda Stelei, a FCSB-ului. Îl văd rămânând acolo, dacă reușește să joace în cupele europene”, a spus Ioan Andone în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.