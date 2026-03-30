Pentru Uli Hoeness, preşedintele de onoare al clubului, valoarea lui Kane depăşeşte cu mult estimările pieţei.

Uli Hoeness: ”Dacă Alexander Isak e 150 de milioane, Harry Kane e 250”

„Aş spune că Harry Kane valorează 150 de milioane, dar apoi vedem că Liverpool plăteşte 150 de milioane pentru Alexander Isak… Dacă Isak valorează 150 de milioane, Harry ar trebui să valoreze 250”, a declarat Hoeness.

În ciuda numeroaselor zvonuri care vorbesc despre o plecare de la clubul bavarez, Kane şi familia sa se simt foarte bine în Germania, iar performanţele sale sub comanda lui Vincent Kompany confirmă acest lucru.

Cu 48 de goluri în toate competiţiile din acest sezon şi la doar 10 goluri distanţă de recordul lui Robert Lewandowski în Bundesliga, atacantul londonez rămâne un element cheie al echipei Bayern.

Deşi ar putea apărea oferte din Arabia Saudită sau din alte campionate importante, Hoeness consideră că Kane se simte pe deplin împlinit la München, scrie News.ro.