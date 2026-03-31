Jucătorul în vârstă de 24 de ani a suferit o leziune de ligament încrucișat anterior în iunie 2025, pe durata unui test de verificare disputat împotriva formației Vardar Skopje. După un proces lung de recuperare, Borisav Burmaz, fotbalistul adus pentru 400.000 de euro de la Vozdovac, se alătură din nou lotului condus de Costel Gâlcă, fiind gata să ajute echipa în play-off-ul din SuperLiga.

„Bora is back! După 276 de zile de luptă, Borisav Burmaz a revenit acolo unde îi este locul: pe teren, la antrenamente, alături de băieți. Bine ai revenit, Bora!” au transmis giuleștenii prin intermediul rețelelor de socializare.

Lupta pentru postul de titular în atacul alb-vișiniu

Odată cu această revenire, staff-ul tehnic are o nouă opțiune pentru linia ofensivă. În actuala stagiune, Daniel Paraschiv a fost preferat constant în centrul atacului de la transferul său. Pe acea poziție mai evoluează și bosniacul Elvir Koljic, însă acesta trece printr-o formă sportivă slabă, având șapte luni de la ultima sa reușită. Până la momentul accidentării, Burmaz adunase 56 de prezențe în tricoul giuleștenilor în toate competițiile, marcând 11 goluri și oferind două pase decisive.

În prezent, Rapid ocupă poziția a treia în play-off. Formația bucureșteană se află la o distanță de două puncte în spatele primelor două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova, după ce runda precedentă a cedat pe terenul celor de la CFR Cluj. Următorul meci al giuleștenilor este programat duminică, 5 aprilie, de la ora 20:30, pe teren propriu, tocmai împotriva liderului U Cluj.