România a pierdut în fața Turciei, scor 0-1, în timp ce slovacii s-au încurcat în fața reprezentativei din Kosovo, scor 3-4.

Slovacia - România, numit ”cel mai inutil meci din istorie” de către slovaci

Astfel, România și Slovacia se vor înfrunta doar într-un amical programat în această seară, de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

După ce suporterii slovaci au pus la cale un boicot la meci, astfel încât tribunele vor fi pe jumătate goale la ora meciului, jurnaliștii din Bratislava au numit partida cu România drept ”cel mai inutil meci din istorie”.

Totul pentru că slovacii erau convinși că naționala lor va trece de Kosovo și se va califica în finala play-off-ului, lucru care nu s-a întâmplat spre surprinderea lor. Biletele pentru cele două meciuri din luna martie au fost vândute la pachet, iar după eliminarea suferită în fața kosovarilor, fanii slovaci sunt nevoiți să se mai mulțumească doar cu un amical cu România.

Acest lucru nu îi încântă, motiv pentru care mulți au anunțat deja că nu vor mai merge pe stadion, iar alții au scos la vânzare biletele pe site-urile de vânzare-cumpărare.

”Cel mai inutil meci din istorie? Slovacii nu vor să meargă la meciul cu România nici măcar gratis”, au titrat cei de la Aktuality.sk, care mai apoi au continuat: ”Ar fi trebuit să fie o sărbătoare a fotbalului, însă, în schimb, nu există interes pentru meciul dintre Slovacia și România.

Motivul? Majoritatea fanilor au crezut în echipa gazdă de pe Tehelne pole, în lupta pentru calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial. În schimb, a venit un duel ratat cu Kosovo, pe care balcanicii l-au câștigat cu 4–3. Astfel, meciul cu românii are doar caracter amical, nu contează pentru nimic”.