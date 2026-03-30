Radu Drăgușin (24 de ani) putea face obiectul unui transfer în vară. Numele său a fost asociat cu mai multe echipe din Italia, acolo unde a evoluat o bună parte din cariera sa, dar în cele din urmă fundașul a rămas la Tottenham, echipă aflată într-o situație disperată în Premier League.

Fundașul român a fost la mare căutare chiar și în rândul echipelor din Arabia Saudită. Florin Manea, impresarul său, a dezvăluit că acesta a primit o ofertă importantă, pe care a refuzat-o instant.

Florin Manea dezvăluie oferta refuzată pentru Radu Drăgușin

Concret, un club din zona Golfului s-a oferit să-i plătească lui Drăgușin un salariu anual de zece milioane de euro, iar contracul s-ar fi întins pe o perioadă de cinci ani.

”Vrei să-ți spun ceva? Am refuzat 50 de milioane de euro pentru 5 ani, pentru Radu. 10 milioane pe an. Ne-a sunat cineva din Arabia Saudită că ne dă 10 milioane de euro net pe an să mergem în Arabia. Nici n-am luat în calcul.

10 milioane pe an? Spune-mi câți refuzau. Se urca și la 15 milioane, și la 20 de milioane pe an, se ajungea la 100 de milioane pe 5 ani. Luam și eu comision vreo 20-30 de milioane de euro. Dar nu ne-a interesat”, a spus Manea, la iamsport.ro.

Fundașul român are nouă meciuri pentru Tottenham în acest sezon, după ce a revenit pe teren în finalul anului trecut, într-un meci cu Crystal Palace. 20 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Tottenham încearcă să îl convingă pe Roberto De Zerbi să preia acum echipa

Igor Tudor a rezistat doar 7 meciuri la Tottenham. Croatul nu a reușit să scoată formația nord-londoneză din criză, înregistrând nu mai puțin de 5 înfrângeri și o remiză în cele 6 meciuri ale sale din Premier League.

Aflată pe locul 17 în Premier League, cu doar un punct avans față de zona roșie, Tottenham trebuie să își numească urgent un nou antrenor, iar principala variantă luată în calcul de conducere ar fi Roberto De Zerbi (46 de ani), italianul liber de contract din februarie, după despărțirea de Marseille.