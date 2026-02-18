Un mare duș rece pentru Laurențiu Reghecampf! Asta a devenit primul derby sudanez pe care l-a jucat cu Al-Hilal Omdurman, de când a preluat această formație, în august 2025.

Ieri, într-o partidă amânată din etapa a 17-a a campionatului rwandez - aici s-au înscris în acest sezon formațiile-fanion din Sudan din cauza situației țării – Al-Hilal Omdurman a întâlnit Al-Merrikh. Meciul l-a pus pe Laurențiu Reghecampf într-o postură remarcabilă. Concret, românul avea șansa de a stabili un record: zece victorii succesive în prima ligă din Rwanda.

Din păcate pentru „Reghe“, el a „reușit“ să piardă o partidă de prestigiu: 1-2. Iar după meci, a fost „îngropat“ sub un val uriaș de critici pentru felul în care a abordat această confruntare.

„N-a aflat și Reghecampf că derby-ul face cât un titlu?!“

Având în vedere că Al-Hilal Omdurman a disputat foarte multe partide de la începutul anului (11 în total), iar meciul decisiv din Liga Campionilor s-a jucat cu doar trei zile înainte de derby, Reghecampf și-a menajat mai mulți titulari, în duelul cu Al-Merrikh.

Deciziile tehnico-tactice ale românului au fost criticate de presa din Sudan.

„Gafele lui Reghecampf, în derby-ul cu Al-Merrikh, îl expun în fața furiei fanilor! Practic, Al-Hilal Omdurman a plătit din cauza greșelilor antrenorului în acest meci. Și nu e prima dată când echipa devine victima experimentelor făcute de Reghecampf. Același lucru s-a întâmplat și în vară, în Cupa CECAFA! Atunci, Reghecampf și-a cerut scuze, în fața suporterilor, spunând că a tot schimbat echipa, pentru că a vrut să-și cunoască lotul mai bine. Acum, antrenorul român n-are nicio scuză, pentru felul în care a abordat derby-ul! Fără nicio logică și, din nou, cu tot felul de experimente tactice“, a primul fragment din textul acid publicat de un site din Sudan, dedicat clubului Al-Hilal Omdurman.

Mai departe, autorul textului a continuat să-l atace pe Reghecampf.

„Să tratezi un derby cu o așa indiferență, asta da o greșeală de neiertat din partea lui Reghecampf! Chiar n-a aflat că derby-ul cu Al-Merrikh face cât un titlu? Nu l-a informat nimeni?! Suporterii au tot dreptul să fie furioși acum“, a concluzionat jurnalistul din Sudan.

În ciuda înfrângerii de ieri, Al-Hilal Omdurman rămâne lider în campionatul din Rwanda, deși are și trei restanțe față de ocupanta locului secund.