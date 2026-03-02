Laurențiu Reghecampf a început să frângă inimile fanilor echipei sale, Al-Hilal Omdurman (Sudan), după Valentine's Day!

Pe 14 februarie, sudanezii au obținut ultima lor mare victorie, sub comanda lui „Reghe“: 2-1 cu St Eloi Lupopo (RD Congo) în Champions League. Rezultatul a făcut din Al-Hilal Omdurman câștigătoarea grupei C, trimițând echipa în sferturile competiției. Aici, urmează dubla cu marocanii de la Renaissance Sportive de Berkane (15 și 22 martie).

Până la aceste confruntări însă, Reghecampf a revenit la duelurile din prima ligă rwandeză. Aici s-a înscris Al-Hilal Omdurman, în acest sezon, în condițiile în care, în Sudan, fotbalul a trecut în plan secund din cauza războiului.

Reghecampf, criticat vehement pentru atitudinea și abordarea sa

Înainte de a obține calificarea, în sferturile Champions League, Al-Hilal Omdurman a avut o serie impresionantă în campionatul din Rwanda: nouă victorii la rând!

După ce sudanezii și-au câștigat grupa de Champions League, brusc, rezultatele echipei în Rwanda s-au schimbat în rău! De atunci, Al-Hilal Omdurman are următorul bilanț: 1 victorie, 1 egal, 2 înfrângeri! Și, chiar dacă echipa e tot pe primul loc, deja s-au înmulțit criticile la adresa lui Reghecampf.

„Al-Hilal Omdurman e fără victorie, în ultimele două etape. Rezultatele recente l-au lăsat pe Reghecampf fără răspunsuri și explicații. De fapt, în criză de idei, antrenorul a ajuns să dea vina pe Ramadan! Românul crede că e imposibil să joci fotbal de la ora 15:00. Și chiar a amenințat cu boicotarea meciurilor. Pare că Reghecampf e în căutarea unui țap ispășitor“, a notat jurnalistul Mbahaye Ikaze Kuri.

Un alt ziarist a fost și mai dur cu tehnicianul român, în vârsta de 50 de ani.

„Reghecampf a început să trateze meciurile din campionat cu superficialitate. Stare pe care le-a transmis și jucătorilor. Reghecampf dă impresia că e preocupat doar de dubla din Champions League. Strategia ăsta îl poate costa scump. Dacă se vor aduna rezultatele slabe, în Rwanda, inclusiv moralul echipei poate avea de suferit. Deja, antrenorul s-a transformat în ținta furiei fanilor. O altă greșeală a lui Reghecampf e scandalul pe care l-a provocat cu ocazia Ramadanului. Auzind văicărelile antrenorului, parcă și jucătorii au lăsat-o mai moale, nu-și mai dau viața pe teren, în timpul meciurilor“, e un text de opinie publicat pe pagina suporterilor lui Al-Hilal Omdurman.

Reghecampf, luat la mișto în continuare

Dincolo de aceste atacuri, surprinde că, în ciuda apelului lansat de Reghecampf, care a cerut ca echipa sa să joace în nocturnă, autoritățile din Rwanda programează meciurile, în continuare, de la ora 15:00! Și următorul joc al celor de la Al-Hilal Omdurman, pe 7 martie, cu Gicumbi va fi tot în miezul zilei!