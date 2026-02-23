Primul derby sudanez pentru Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a fost unul atipic și tare neplăcut.

Echipa românului, Al-Hilal Omdurman, a întâlnit marea rivală, Al-Merrikh, într-un meci amânat din etapa a 17-a a campionatului din... Rwanda! Asta pentru că echipele-fanion din Sudan joacă și în acest an în străinătate din cauza situației haotice din țară. Și anul trecut, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh au evoluat într-un alt campionat, cel din Mauritania.

Revenind la derby-ul pierdut de Reghecampf, scor 1-2, înfrângerea i-a adus un val mare de critici. Sport.ro a arătat aici ce i s-a reproșat românului.

Reghecampf dă afară doi dintre liderii echipei!

În ciuda atacului la care a fost supus pe rețelele de socializare, după 1-2 cu Al-Merrikh, „Reghe“ e foarte bine înfipt acum, la Al-Hilal Omdurman. Și creditul din partea conducerii l-a câștigat prin rezultatele sale foarte bune.

Până la înfrângerea cu Al-Merrikh, Reghecampf avusese un șir de nouă victorii în campionatul din Rwanda, fiind pe primul loc. La această serie, trebuie să adăugăm și calificarea în sferturile Champions League de pe primul loc în grupa C. Așadar, sudanezii chiar au dat lovitura prin aducerea lui Reghecampf și acum merg total pe mâna sa. Așa se și explică deciziile pe care le-a luat românul, după pierderea derby-ului.

Potrivit jurnalistului sudanez, Hafiz Muhammad Ahmad, „Reghe“ a informat conducerea că nu mai are nevoie de doi dintre veteranii lotului: Faris Abdalla (34 de ani) și Muhamed Abdelrahman (32 de ani). Amândoi sunt printre liderii echipei, purtători ai banderolei în funcție de alcătuirea echipei de start. Alături de ei, a fost trecut pe „lista neagră“ și atacantul Yaser Muzamel (32 de ani).

„Reghecampf a informat conducerea că cei trei jucători, Faris Abdalla, Muhamed Abdelrahman și Yaser Muzamel nu mai intră în vederile sale pentru meciurile rămase, în acest sezon, în prima ligă din Rwanda. Până la terminarea acestei stagiuni, cei trei vor fi trimiși acasă, în Sudan, pentru a evolua acolo pentru echipa a doua“, a notat jurnalistul arab.

Vin meciurile cruciale din Champions League

Hafiz Muhammad Ahmad a dezvăluit apoi că sunt și alți doi jucători, în vizorul lui Reghecampf, pentru a fi cedați la alte echipe, cel mai probabil, în vară, după terminarea sezonului.

„Portarul Soufian Farid, de vină la golurile primite în meciul cu Al-Merrikh, dar și atacantul nigerian, Sunday Adetunji, sunt și ei amenințați cu disponibilizarea, la finalul campionatului din Rwanda. Amândoi și-au cam epuizat creditul, odată cu derby-ul pierdut cu Al-Merrikh“, a mai scris jurnalistul sudanez.

Pentru Al-Hilal Omdurman, cele mai importante meciuri din următoarea perioadă vor fi cele cu marocanii de la Berkane. Pe 13 martie, prima manșă din sferturile Champions League se va juca pe terenul celor de la Berkane. Returul de la Kigali (Rwanda) e programat pentru 20 martie.