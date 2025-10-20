GALERIE FOTO S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;
Diego Schwartzman (33 de ani), fost număr 8 mondial, și-a început un nou capitol în viață. 

Diego SchwartzmanEugenia de Martino
După retragerea din tenis, argentinianul s-a căsătorit civil cu modelul Eugenia De Martino, într-o ceremonie restrânsă, organizată la Buenos Aires.

Cei doi formează un cuplu din 2019, iar Eugenia l-a însoțit adesea la turnee, fiind mereu prezentă în tribune la marile sale meciuri. Cererea în căsătorie a avut loc anul trecut, în iunie, la Paris, în fața Turnului Eiffel.

„Căsătorit cu cea mai frumoasă femeie de pe planetă. Până când vom îmbătrâni...”, a scris Schwartzman pe rețelele sociale, alături de imagini din ziua evenimentului, în care apare zâmbind cu certificatul oficial în mână.

Retras oficial în februarie 2025, după turneul ATP de la Buenos Aires, „El Peque” a pus capăt unei cariere impresionante, marcată de 4 titluri ATP.

Argentinianul a atins semifinalele de la Roland Garros în 2020 și a participat în același an la Turneul Campionilor, cea mai înaltă scenă a tenisului mondial.

De-a lungul carierei, Schwartzman a reușit să învingă adversari de top, inclusiv pe Rafael Nadal la Roma 2019, unde a jucat finala.

