După ce în urmă cu câteva luni a mers în Portugalia pentru a urmări anumiți jucători, Mihai Stoica s-a aflat săptămâna trecută în Franța, unde a asistat la partide din eșaloanele inferioare.

Mihai Stoica recunoaște că, din cauza salariilor mari din fotbalul francez, FCSB s-ar putea atinge doar de jucători care evoluează în partea inferioară a clasamentului din Ligue 2 sau de cei din Championnat National - liga a treia.

"Am vrut să văd dacă are sens să urmărim. Știam prețuri și salarii, dar nu știam nivelul. În Portugalia am realizat că nivelul a crescut, dar mai mult nivelul salarial - sunt bani foarte mulți în Portugalia. CFR aducea jucători de la Braga. Acum, Braga dă 12 milioane pe un jucător și ia antrenor școlit la Barcelona.

Acum au vrut să văd Franța la ce nivel este. Bineînțeles că ligile inferioare. Pe vremuri, te mai puteai uita și la echipele din subsolul Ligue 1. L-am adus pe Keșeru, care era la Bastia, în Ligue 1. Mai puteai să faci. Acum nu mai poți să te orientezi decât către jucători din liga a doua, partea de jos, sau liga a treia. De la Dijon și Sochaux e foarte greu să te apropii. Sunt salarii de peste 10.000, 12.000 de euro, bani foarte mulți pentru ligile inferioare", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Un atacant văzut în Franța i-a atras atenția lui Mihai Stoica, însă recunoaște că se teme de lipsa de răbdare a lui Gigi Becali, mai ales că jucătorul respectiv are un stil de alergare "foarte ciudat".

"Am văzut un jucător care are o alergare... omul e bun, dar dacă îl aducem și nu dă două goluri în primul meci, mă nenorocește Gigi! Are o alergare foarte ciudată.

Problema e că l-am adus o dată pe golgheterul Sloveniei (n.r - Ante Vukusic), a venit, a dat o bară în 15 minute, a zis că e bun. După, 45 de minute și a zis: 'Hai, mă, lasă-mă în pace!'", a mai spus Mihai Stoica.