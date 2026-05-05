Pe finalul partidei cu Parma, Cristi Chivu a decis să scoată din teren vedetele care au dus greul în acest sezon pentru a primi aplauze din partea fanilor. Printre cei înlocuiți s-au numărat Bastoni, Thuram sau Barella.

Nicolo Barella, șocat de ceea ce i-a zis jucătorul Parmei

Înlocuit în minutul 89 cu Davide Fratessi, Nicolo Barella a intrat într-un conflict cu unul dintre jucătorii Parmei, fundașul central Mariano Troilo (22 de ani).

În emisiunea BordoCam, de la DAZN, au fost surprinse momentele tensionate din momentul schimbării. Barella și Troilo au intrat într-o dispută verbală, iar căpitanul lui Inter a ieșit ulterior de pe teren, fiind felicitat de Cristi Chivu.

Vizibil supărat, Barella a vorbit cu colegii săi de la Inter despre incidentul cu Troilo: "Știți ce mi-a zis? Mi-a zis: 'Taci, prostule, tu nici măcar nu mergi la Cupa Mondială!'. Dar pe el nu îl știe nimeni nici în Argentina!", a spus Barella.

Mariano Troilo a fost cumpărat vara trecută de Parma, de la Belgrano, pentru 8 milioane de euro. Fundașul central cu 18 meciuri în Serie A nu are nicio selecție la naționalele Argentinei.

În schimb, Nicolo Barella, campion european cu Italia în 2021, are 70 de meciuri pentru Squadra Azzurra. În martie a ratat calificarea la Cupa Mondială după eșecul la loviturile de departajare contra Bosniei, în finala play-off-ului.