Calificarea în finala Champions League a fost decisă de golul lui Bukayo Saka, din minutul 44. Calitatea jocului de pe Emirates l-a dezamăgit teribil pe fostul mare internațional olandez Wesley Sneijder (41 de ani), care a avut o analiză dură la pauza jocului.

Wesley Sneijder, reacție dură în timpul semifinalei Arsenal - Atletico Madrid

"Am spus după 35 de minute că UEFA trebuie să intervină. Ar trebui să sune la Londra și să le zică: 'Ambele echipe să scoate jucătorii de pe teren, iar finala să se joace mâine! (n.r - Bayern - PSG)'.

Știam că așa va fi acest meci. Atletico, care se apără aglomerat și se retrage, iar Arsenal cu posesia", a spus Wesley Sneijder, la Ziggo Sport, citat de Voetbal Primeur.

Cealaltă semifinală din Liga Campionilor, PSG - Bayern 5-4, a oferit un spectacol fotbalistic rar, mulți analiști susținând că a fost cel mai bun sau unul dintre cele mai bune meciuri jucate vreodată.

Returul de la Munchen e programat miercuri, de la ora 22:00, iar învingătoarea va stabili adversara lui Arsenal din finala de la Budapesta, de pe 30 mai.