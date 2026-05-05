Formația londoneză a obținut marți seară calificarea în ultimul act, după o victorie pe teren propriu, scor 1-0 împotriva lui Atletico Madrid. Unicul gol al partidei a fost înscris de Bukayo Saka în minutul 44, iar rezultatul le-a asigurat englezilor biletul pentru finala din 30 mai, după ce meciul tur se terminase la egalitate, 1-1. Adversara lui Arsenal va fi învingătoarea din dubla manșă dintre PSG și Bayern Munchen.
Arsenal revine în finala Champions League! Ce s-a întâmplat ultima dată când londonezii au jucat pentru trofeu
Echipa antrenată de Mikel Arteta va juca finala de la Budapesta.
Finala din 2006, pierdută în ultimul sfert de oră
Precedenta participare a echipei Arsenal în ultimul act din Champions League a avut loc în urmă cu 20 de ani, pe Stade de France din Paris. Conduși de pe margine de Arsene Wenger, englezii au întâlnit atunci FC Barcelona, o echipă din care făceau parte jucători precum Ronaldinho, Samuel Eto'o, Carles Puyol sau Xavi. Meciul a început prost pentru londonezi, portarul Jens Lehmann fiind eliminat în minutul 18.
În ciuda inferiorității numerice, echipa din care făceau parte Thierry Henry și Cesc Fabregas a reușit să preia conducerea în minutul 37. Sol Campbell a reluat mingea cu capul în urma unei lovituri libere și a deschis scorul. Avantajul de 1-0 s-a menținut pe tabelă până spre finalul timpului regulamentar.
Echipa catalană a întors rezultatul în doar câteva minute. Samuel Eto’o a restabilit egalitatea în minutul 76, iar fundașul Belletti a marcat al doilea gol pentru gruparea blaugrana în minutul 81. Partida s-a încheiat cu victoria Barcelonei, scor 2-1, londonezii trebuind să se mulțumească doar cu locul doi.
