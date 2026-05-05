Arsenal revine în finala Champions League! Ce s-a întâmplat ultima dată când londonezii au jucat pentru trofeu

Formația londoneză a obținut marți seară calificarea în ultimul act, după o victorie pe teren propriu, scor 1-0 împotriva lui Atletico Madrid . Unicul gol al partidei a fost înscris de Bukayo Saka în minutul 44, iar rezultatul le-a asigurat englezilor biletul pentru finala din 30 mai, după ce meciul tur se terminase la egalitate, 1-1. Adversara lui Arsenal va fi învingătoarea din dubla manșă dintre PSG și Bayern Munchen .

Spaniolii, la pământ după eliminarea lui Atletico, acuză o greșeală gravă de arbitraj: „Blestemata Liga Campionilor. Ce durere!”

Finala din 2006, pierdută în ultimul sfert de oră

Precedenta participare a echipei Arsenal în ultimul act din Champions League a avut loc în urmă cu 20 de ani, pe Stade de France din Paris. Conduși de pe margine de Arsene Wenger, englezii au întâlnit atunci FC Barcelona, o echipă din care făceau parte jucători precum Ronaldinho, Samuel Eto'o, Carles Puyol sau Xavi. Meciul a început prost pentru londonezi, portarul Jens Lehmann fiind eliminat în minutul 18.

În ciuda inferiorității numerice, echipa din care făceau parte Thierry Henry și Cesc Fabregas a reușit să preia conducerea în minutul 37. Sol Campbell a reluat mingea cu capul în urma unei lovituri libere și a deschis scorul. Avantajul de 1-0 s-a menținut pe tabelă până spre finalul timpului regulamentar.

Echipa catalană a întors rezultatul în doar câteva minute. Samuel Eto’o a restabilit egalitatea în minutul 76, iar fundașul Belletti a marcat al doilea gol pentru gruparea blaugrana în minutul 81. Partida s-a încheiat cu victoria Barcelonei, scor 2-1, londonezii trebuind să se mulțumească doar cu locul doi.