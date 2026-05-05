FOTO După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După Dinamo, și FCSB ar putea trece printr-un proces de rebranding la nivelul siglei, însă cu modificări mult mai puține.

TAGS:
FCSBMihai StoicaDinamoSigla FCSB
Din articol

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că a efectuat anumite modificări la actuala siglă a clubului și a ajuns la o variantă ușor modificată.

FCSB, modificări la nivelul siglei. Noua emblemă ar putea apărea pe echipament din sezonul următor

În noua variantă, culorile roșu și albastru sunt inversate față de actuala siglă, în timp ce partea centrală din interiorul stelei cu opt colțuri este de culoare roșie, nu galbenă.

Foto: Fanatik

Noua siglă apare deja pe scaunele din noul autocar al celor de la FCSB, care a costat 650.000 de euro și este așteptat să sosească în România la finalul acestei săptămâni.

Rămâne de văzut dacă FCSB va folosi noua siglă și pe echipamentele de joc din sezonul viitor sau doar dacă va rămâne ca un logo alternativ.

"Fac tot felul de încercări, mai schimb culorile. Uite, spre exemplu, pe autocar avem sigla nouă, dar cu niște culori mai vii. Îmi place mult.

Îmi place mie cum arată. Sigla actuală e cu steaua în opt colțuri și în mijloc galben. Putem să ne jucăm cum vrem. Uite, Chelsea are sigla de diferite culori. Pe echipament o să vedem, s-ar putea să fie asta pe echipamentul de anul viitor", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

FOTO Comparație între cele două sigle ale lui FCSB

Și Dinamo își schimbă sigla. Mulți fani sunt furioși

Au existat mai multe reacții vehemente în mediul online, iar mulți suporteri au considerat că o schimbare, din acest punct de vedere, nu era neapărat necesară. Realitatea este că Dinamo a fost ”forțată” să facă această schimbare în vederea participării, în sezonul următor, în competițiile europene.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, UEFA impune ca un club să aibă propria siglă pentru a obține licența, iar cea pe care ”câinii” au folosit-o în ultimii 22 de ani este încă în proprietatea lui Nicolae Badea, așa că șefii nu aveau cum să evite această schimbare.

”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului. 

Cu acest logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).

  • Dinamo 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern
ULTIMELE STIRI
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Parcul Drumul Taberei se transformă într-un uriaș teren de joacă urban la BCR Sport Arena Streetball 2026
Parcul Drumul Taberei se transformă într-un uriaș teren de joacă urban la BCR Sport Arena Streetball 2026
CFR Cluj, prinsă în ofsaid de potențiala plecare a lui Daniel Pancu la Rapid?! Mesajul conducerii pentru antrenor
CFR Cluj, prinsă în ofsaid de potențiala plecare a lui Daniel Pancu la Rapid?! Mesajul conducerii pentru antrenor
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
Cine câștigă Liga Campionilor? Bookmakerii au dat verdictul
Cine câștigă Liga Campionilor? Bookmakerii au dat verdictul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene



Recomandarile redactiei
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
CFR Cluj, prinsă în ofsaid de potențiala plecare a lui Daniel Pancu la Rapid?! Mesajul conducerii pentru antrenor
CFR Cluj, prinsă în ofsaid de potențiala plecare a lui Daniel Pancu la Rapid?! Mesajul conducerii pentru antrenor
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
Parcul Drumul Taberei se transformă într-un uriaș teren de joacă urban la BCR Sport Arena Streetball 2026
Parcul Drumul Taberei se transformă într-un uriaș teren de joacă urban la BCR Sport Arena Streetball 2026
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

stirileprotv Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

stirileprotv Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!