Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că a efectuat anumite modificări la actuala siglă a clubului și a ajuns la o variantă ușor modificată. FCSB, modificări la nivelul siglei. Noua emblemă ar putea apărea pe echipament din sezonul următor În noua variantă, culorile roșu și albastru sunt inversate față de actuala siglă, în timp ce partea centrală din interiorul stelei cu opt colțuri este de culoare roșie, nu galbenă.

Noua siglă apare deja pe scaunele din noul autocar al celor de la FCSB, care a costat 650.000 de euro și este așteptat să sosească în România la finalul acestei săptămâni. Rămâne de văzut dacă FCSB va folosi noua siglă și pe echipamentele de joc din sezonul viitor sau doar dacă va rămâne ca un logo alternativ.

"Fac tot felul de încercări, mai schimb culorile. Uite, spre exemplu, pe autocar avem sigla nouă, dar cu niște culori mai vii. Îmi place mult. Îmi place mie cum arată. Sigla actuală e cu steaua în opt colțuri și în mijloc galben. Putem să ne jucăm cum vrem. Uite, Chelsea are sigla de diferite culori. Pe echipament o să vedem, s-ar putea să fie asta pe echipamentul de anul viitor", a spus Mihai Stoica, la Fanatik. FOTO Comparație între cele două sigle ale lui FCSB

Și Dinamo își schimbă sigla. Mulți fani sunt furioși Au existat mai multe reacții vehemente în mediul online, iar mulți suporteri au considerat că o schimbare, din acest punct de vedere, nu era neapărat necesară. Realitatea este că Dinamo a fost ”forțată” să facă această schimbare în vederea participării, în sezonul următor, în competițiile europene. Ca urmare a ieșirii din insolvență, Dinamo este, în sfârșit, eligibilă pentru a participa în cupele europene. Are șanse bune, ținând cont că ocupă locul patru, care va duce, foarte probabil, la barajul cu o echipă din play-out pentru Conference League. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, UEFA impune ca un club să aibă propria siglă pentru a obține licența, iar cea pe care ”câinii” au folosit-o în ultimii 22 de ani este încă în proprietatea lui Nicolae Badea, așa că șefii nu aveau cum să evite această schimbare. ”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului. Cu acest logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).