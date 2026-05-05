Finala turneului WTA 1000 de la Madrid a fost mai lungă decât ultimul act al competiției masculine.

Bătălia dintre ucraineanca Marta Kostyuk și rusoaica Mirra Andreeva s-a întins pe durata a optzeci și trei de minute, pe când italianul Jannik Sinner l-a învins pe germanul Alexander Zverev în mai puțin de o oră de joc.

Alexandru Țiriac, iritat de vorbele campioanei de la Madrid, Marta Kostyuk

6-3, 7-5 a fost scorul finalei dintre Kostyuk și Andreeva, un meci la capătul căruia cele două jucătoare nu și-au strâns mâinile, ucraineanca rămânând culcată pe suprafața de joc și plângând de fericire, timp în care rusoaica s-a repezit spre banca de odihnă, unde a izbucnit într-un plâns amar.

Nu acest lucru, și nici măcar întoarcerea peste cap, făcută de Marta Kostyuk, pe teren, nu l-a deranjat pe Alexandru Țiriac, ci o intervenție făcută de jucătoarea din țara vecină, în cadrul ceremoniei de premiere.

Marta Kostyuk i-a condamnat pe jucătorii din Rusia care se pretind neutri. „Jucătorii ruși pretind că sunt neutri. Dacă reprezinți o țară agresoare, trebuie să alegi o tabără”, a punctat Marta Kostyuk, care s-a hotărât recent să nu mai strângă mâna adversarelor din Rusia.