Finala turneului WTA 1000 de la Madrid a fost mai lungă decât ultimul act al competiției masculine.
Bătălia dintre ucraineanca Marta Kostyuk și rusoaica Mirra Andreeva s-a întins pe durata a optzeci și trei de minute, pe când italianul Jannik Sinner l-a învins pe germanul Alexander Zverev în mai puțin de o oră de joc.
Alexandru Țiriac, iritat de vorbele campioanei de la Madrid, Marta Kostyuk
6-3, 7-5 a fost scorul finalei dintre Kostyuk și Andreeva, un meci la capătul căruia cele două jucătoare nu și-au strâns mâinile, ucraineanca rămânând culcată pe suprafața de joc și plângând de fericire, timp în care rusoaica s-a repezit spre banca de odihnă, unde a izbucnit într-un plâns amar.
Nu acest lucru, și nici măcar întoarcerea peste cap, făcută de Marta Kostyuk, pe teren, nu l-a deranjat pe Alexandru Țiriac, ci o intervenție făcută de jucătoarea din țara vecină, în cadrul ceremoniei de premiere.
Marta Kostyuk i-a condamnat pe jucătorii din Rusia care se pretind neutri. „Jucătorii ruși pretind că sunt neutri. Dacă reprezinți o țară agresoare, trebuie să alegi o tabără”, a punctat Marta Kostyuk, care s-a hotărât recent să nu mai strângă mâna adversarelor din Rusia.
Alexandru Țiriac o invită pe Marta Kostyuk să își vândă averea și să lupte în război
La mai puțin de trei luni trăite de la despărțirea de Sorana Cîrstea, Alexandru Țiriac a arătat că urmărește, în continuare, acțiunea circuitului WTA și s-a declarat dezamăgit de comportamentul ucrainencei Marta Kostyuk, jucătoare clasată acum pe locul al cincisprezecelea, în ierarhia mondială.
„Ce declarație idioată, care denotă lipsa educației, din partea unei sportive mediocre, care amestecă sportul cu politica. Draga mea, dacă vrei să faci o schimbare, aruncă-ți racheta, părăsește-ți casa din Monaco, donează toți banii pentru cauză și du-te să lupți!
Până atunci, arată respect față de toți jucătorii alături de care ai crescut!”, a notat Alexandru Țiriac, într-un Instastory, un mesaj programat să expire în maximum 24 de ore de la postare.
Alexandru Țiriac, omul căruia Sorana Cîrstea i-a mulțumit, după finala de la Cluj, pentru că a crezut în ea
Alexandru Țiriac a susținut-o pe Sorana Cîrstea în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, prima din cele șase organizate până în prezent în care o româncă s-a impus în proba individuală.
Sorana Cîrstea a pierdut doar două game-uri în finala turneului de la Cluj-Napoca, în fața campioanei de Grand Slam, Emma Răducanu, într-un meci controlat de la început până la final, încheiat 6-0, 6-2.