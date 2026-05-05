Simona Halep a reușit să devină, incontestabil, prin cele două titluri de mare șlem cucerite la Roland Garros și Wimbledon, dar și prin cele șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, cea mai bună jucătoare de tenis pe care țara noastră a dat-o vreodată.

Prin titlul de campion cucerit în Serie A, în primul sezon în care a pregătit echipa Internazionale Milano, Cristian Chivu se introduce, timid, în dezbaterea care vrea să afle numele celui mai bun antrenor de fotbal pe care l-a oferit România, în toate timpurile.

Simona Halep l-a felicitat scurt pe Cristian Chivu pentru câștigarea titlului de campion în Serie A

Sunt puține voci în stare să îl claseze deja pe Cristi Chivu în vârful acestui clasament, iar această luare de poziție ar putea fi considerată nedreaptă, însă timpul, dublat de noi performanțe, alături de nerazzurri, îl poate urca pe antrenorul reșițean în acest clasament neoficial, care încearcă să măsoare abilitatea unui antrenor de fotbal.

Până când Cristi Chivu va putea să livreze noi confirmări sau eventuale infirmări ale încercărilor sale de a deveni cel mai bun antrenor român din istorie, Simona Halep l-a felicitat pentru rezultatul care nu mai fusese atins pe banca Interului de la Jose Mourinho. În 2009, portughezul „special” a reușit câștigarea titlului în Serie A chiar în prima stagiune în care a pregătit primul lot al clubului Internazionale Milano.