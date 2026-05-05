Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A
Alexandru Hațieganu
Simona Halep a reușit să devină, incontestabil, prin cele două titluri de mare șlem cucerite la Roland Garros și Wimbledon, dar și prin cele șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, cea mai bună jucătoare de tenis pe care țara noastră a dat-o vreodată.

Prin titlul de campion cucerit în Serie A, în primul sezon în care a pregătit echipa Internazionale Milano, Cristian Chivu se introduce, timid, în dezbaterea care vrea să afle numele celui mai bun antrenor de fotbal pe care l-a oferit România, în toate timpurile.

Sunt puține voci în stare să îl claseze deja pe Cristi Chivu în vârful acestui clasament, iar această luare de poziție ar putea fi considerată nedreaptă, însă timpul, dublat de noi performanțe, alături de nerazzurri, îl poate urca pe antrenorul reșițean în acest clasament neoficial, care încearcă să măsoare abilitatea unui antrenor de fotbal.

Până când Cristi Chivu va putea să livreze noi confirmări sau eventuale infirmări ale încercărilor sale de a deveni cel mai bun antrenor român din istorie, Simona Halep l-a felicitat pentru rezultatul care nu mai fusese atins pe banca Interului de la Jose Mourinho. În 2009, portughezul „special” a reușit câștigarea titlului în Serie A chiar în prima stagiune în care a pregătit primul lot al clubului Internazionale Milano.

„Felicitări,” a scris Simona Halep, într-un Instastory în care l-a etichetat pe Cristian Chivu.

În continuarea șirului de povești publicate pe Instagram, Simona Halep le-a arătat urmăritorilor săi că îi place să rămână într-o formă bună, din punct de vedere fizic.

A făcut exerciții cu greutăți, după care și-a împins limitele și prin intermediul benzii elastice. Între aceste sesiuni, a efectuat câteva exerciții de mobilitate cu ajutorul unei mingi fitness.

