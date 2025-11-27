Laurențiu Reghecampf e antrenorul român cu cel mai spectaculos „restart“ al carierei sale din ultimii mulți ani!

Când era pe val cu FCSB, în primul său mandat, în perioada 2012-2014, despre „Reghe“ se vorbea ca fiind în cărți pentru a deveni, cândva, selecționerul României. Ulterior însă, alegerile greșite și rezultate slabe au făcut praf cota antrenorului Reghecampf. Iar după ultima sa experiență ratată, în străinătate, la Al-Tai din Arabia Saudită – a avut 12 înfrângeri în 19 meciuri aici! – s-a închis și pista asiatică pentru Laurențiu Reghecampf.

Din fericire pentru el, salvarea sa fotbalistică a venit din Africa!

Reghecampf a debutat în campionatul din... Rwanda!

După un mandat bizar, la Esperance Tunis, unde a fost supus unei nedreptăți, având în vedere că echipa era pe val, în momentul în care conducerea l-a schimbat cu un localnic, „Reghe“ a ajuns la Al-Hilal Omdurman din Sudan.

Doar că românul a jucat în diverse țări africane cu noua sa echipă, numai în Sudan nu! Iar asta din cauza situației catastrofale de aici.

Având în vedere că, în Sudan, fotbalul s-a oprit de trei ani – campionatul intern se va relua abia în ianuarie – Reghecampf și-a mutat echipa în Rwanda. Aici, Al-Hilal Omdurman joacă partidele din Champions League, cele considerate pe teren propriu. De asemenea, echipa s-a înscris în prima ligă din Rwanda, astfel încât jucătorii să aibă meciuri cu miză, nu doar amicale, în tentativa de a merge cât mai departe în Champions League.

Rwanda e o țară cu un trecut înfiorător! Genocidul din 1994, care a avut loc aici, a îngrozit planeta. Din fericire, țara și-a revenit, în mod remarcabil, după acest coșmar, iar astăzi e chiar o destinație turistică.

Ieri, Laurențiu Reghecampf a debutat cu Al-Hilal Omdurman, în prima ligă din Rwanda. Primul său rezultat: 0-0 cu Police, liderul în clasamentul la zi. Cu precizarea că echipa românului a fost lipsită de aportul celor șapte internaționali care au evoluat pentru naționala Sudanului, în turul preliminar din FIFA Arab Cup 2025: 2-1 cu Liban.

„Reghe“ descoperă Africa: urmează Republica Democratică Congo

Internaționalii lui Reghecampf se vor întoarce acum sub comanda acestuia pentru meciul din Champions League care îl va duce pe tehnicianul român într-o nouă destinație exotică. Duminică (ora 15:00), Al-Hilal Omdurman va evolua, în etapa a 2-a a competiției, pe terenul celor de la St Eloi Lupopo (Republica Democratică Congo).

În prima rundă din Champions League, Al-Hilal Omdurman a învins MC Alger (Algeria), într-un meci considerat pe teren propriu, la Kigali (Rwanda), scor 2-1.

