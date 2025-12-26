Aventura africană a lui Laurențiu Reghecampf, episodul al doilea, e incomparabilă cu mandatul pe care l-a avut, la prima sa sosire pe continentul negru, la Esperance Tunis.

Acum, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), românul se lovește de niște situații cu care se confruntă puțini antrenori. În primul rând, „Reghe“ activează la o formație care n-a văzut terenul propriu de trei ani din motivele enumerate aici de Sport.ro.

Apoi, periodic, Al-Hilal Omdurman a fost lăsată fără „armata“ de jucători convocați la echipa națională. Cum se întâmplă și în aceste zile, când Reghecampf a pierdut zece oameni dintr-un foc. Toți sunt în Maroc, unde are loc Cupa Africii pe Națiuni. Și totuși, în ciuda unor obstacole mari, la care s-a adăugat și un program infernal – opt meciuri în luna decembrie (!) - „Reghe“ s-a descurcat chiar admirabil.

Reghecampf a răpus… Gorilla FC!

În cele șapte partide jucate, în această lună, Al-Hilal Omdurman a înregistrat patru victorii, un egal și două înfrângeri. Ultimul succes a venit pe 24 decembrie: 3-0 cu Gorilla FC în prima ligă din Rwanda.

Partida a fost dominată de echipa lui Reghecampf și s-a jucat într-un décor fascinant, care ne arată unde a ajuns fostul antrenor al FCSB-ului. Imaginile de aici vorbesc de la sine, atât despre fotbalul practicat de echipa lui „Reghe“, cât și despre peisajul în care are loc prima ligă rwandeză.

În ultima partidă din 2025, Al-Hilal Omdurman va întâlni AS Kigali, tot în prima ligă din Rwanda, pe 29 decembrie. Apoi, în noul an, meciurile vor curge o dată la trei zile. Numai în ianuarie sunt programate zece partide (!) pentru Al-Hilal Omdurman.

