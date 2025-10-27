Laurențiu Reghecampf a ajuns pe banca unei echipe din Sudan cu pretenții de... Real Madrid! Ceea ce e de-a dreptul șocant, când vedem ce dezastru umanitar e în Sudan, motiv pentru care fotbalul s-a și oprit, în această țară.

În acest context, formațiile din Sudan au pierdut avantajul de a evolua pe teren propriu, în competițiile continentale, începând din 2023. Chiar Al-Hilal Omdurman, actuala echipă a lui „Reghe“, a devenit o trupă care „merge cu cortul“, după cum Sport.ro a explicat aici.

Având în vedere acest tablou dezolant, faptul că tehnicianul român a calificat, totuși, Al-Hilal Omdurman în grupa de Champions League e o performanță remarcabilă. Nu însă și pentru analiștii din Sudan!

„Să ducă echipa în semifinale! Apoi, să se bucure“

Chiar dacă sunt prezentați drept editorialiști, cei care analizează munca lui „Reghe“, de când acesta a ajuns în Sudan, dau impresia că, de fapt, sunt niște habarniști, rupți de realitatea vieții din Sudan. Așa se și explică faptul că ei continuă cu criticile la adresa tehnicianului român, inclusiv după ce acesta și-a atins primul obiectiv și a obținut calificarea în grupa de Champions League.

Într-un text semnat de jurnalistul Yaqoub Haj Adam în presa locală, acesta a „reușit“ să minimalizeze ce a făcut Reghecampf, după dublele câștigate în preliminarii cu Jamus (Sudanul de Sud) și cu Police FC (Kenya).

„Calificarea în grupe nu poate fi considerată o performanță pentru o echipă de talia lui Al-Hilal Omdurman! Vorbim despre un rezultat firesc, așteptat de toți suporterii echipei, având în vedere că Al-Hilal a atins faza grupelor și în precedentele șase sezoane. Așadar, nimic nou sub soare“, și-a început textul ziaristul sudanez.

Mai departe, Yaqoub Haj Adam a insistat că, pentru a se mândri cu o adevărată performanță, „Reghe“ trebuie să depășească rezultatul din stagiunea precedentă, atunci când Al-Hilal Omdurman a prins sferturile Champions League cu congolezul Florent Ibenge pe bancă.

„La ora actuală, Al-Hilal trebuie să aibă un plan pe termen lung, dincolo de faza grupelor. Reghecampf trebuie să ducă echipa în semifinale, cel puțin! Abia apoi să se bucure. Orice alt rezultat, în afară de unul care să-l depăsească pe cel din sezonul trecut, reprezintă un eșec“, a concluzionat Yaqoub Haj Adam.

Până să atingă fazele superioare din Champions League însă, Reghecampf are alte griji pe cap. Pentru că, deocamdată, nu știe în ce campionat va evolua cu Al-Hilal Omdurman! El așteaptă decizia federației, care ia în calcul înscrierea echipelor Al-Hilal Omdurman și Al Merreikh, cele mai importante din Sudan, în întrecerea fotbalistică din... Rwanda.

