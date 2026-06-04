La începutul lunii mai, Valverde, căpitanul lui Real Madrid, a intrat într-un conflict cu coechipierul său Aurelien Tchouameni în timpul unui antrenamente. Tensiunile au continuat și la vestiare, unde francezul l-ar fi lovit cu capul de masă pe Valverde.

Bombă la un club din prima ligă! Președintele a fost condamnat la închisoare

Gigi Becali l-a numit „prieten” pe premierul desemnat Eugen Tomac, însă a venit cu o altă propunere: „Nu se compară!”

Uruguayanul s-a ales cu capul spart și a avut nevoie de câteva zile de spitalizare. În urma investigației desfășurate în cadrul clubului, șefii lui Real Madrid au decis ca ambii jucători să fie amendați cu câte 500.000 de euro.

De la acel moment, Valverde a încercat să nu iasă prea mult în evidență, iar în aparițiile sale a purtat întotdeauna o șapcă pentru a acoperi urmele conflictului cu Tchouameni. Totuși, o vizită la frizer l-a dat de gol pe mijlocașul lui Real Madrid.

Valverde a mers la frizer pentru a se pregăti pentru Cupa Mondială, iar în videoclipul publicat de frizer pe rețelele sociale, starul lui Real Madrid apare cu o cicatrice uriașă pe frunte.

Uruguay face parte din Grupa H la Cupa Mondială, grupă în care se mai află și Spania, Capul Verde și Arabia Saudită.