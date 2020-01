Razvan Marin la un pas sa dea primul gol in tricoul lui Ajax! Vezi RATAREA URIASA a romanului | VIDEO

Razvan Marin este titular in Cupa pentru Ajax.

LIVE: Ajax - Spakenburg 3-0

UPDATE: Ocazie uriasa pentru Razvan Marin! Romanul a fost la un pas sa inscrie primul gol pentru Ajax, dar mingea a lovit bara!

Mijlocasul roman este titular in partida de Cupa impotriva celor de la Spakenburg. Ultima oara cand Razvan Marin incepuse un meci pentru "lancieri" din postura de titular a fost pe 15 decembrie 2019, in infrangerea cu 1-0 in fata celor de la Alkmaar.

Marin va face cuplu la mijlocul terenului cu De Jong si Eiting, cei trei fiind in spatele atacantilor Babel, Traore si Tadic.

Daca se va impune in fata celor de la Spakenburg, Ajax se va califica in sferturile Cupei.