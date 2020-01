Primele DECLARATII ale lui Razvan Marin despre situatia de la Ajax: "Am vorbit cu antrenorul si cu agentul meu!" Ce spune jucatorul roman despre o posibila plecare

Razvan Marin (23 ani) a vorbit despre situatia dificila prin care trece la Ajax.

Jucatorul roman nu a prins multe minute pentru Ajax de cand a ajuns in vara. Mijlocasul a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre perioada dificila prin care trece si a dezvaluit ca a vorbit cu antrenorul Erik ten Hag, pentru a afla o explicatie.

"Am vorbit cu antrenorul de vreo 2-3 ori, nu prea mi-a spus nimic concret. Voiam sa stiu ce se intampla, pentru ca au fost vreo 5-6 meciuri in care nu jucasem deloc. Mi-a spus sa raman pozitiv, ca ma antrenez foarte bine, ca o sa imi vina sansa, sa am rabdare.

E greu sa stai pe banca, dar nici nu trebuie sa iei decizii pripite in astfel de momente. Am vorbit deja cu agentul meu. I-am zis asa: "Mai Pietro, trebuie sa vorbim cu ei, sa spuna daca au nevoie de mine sau nu. Mai ales ca vin meciuri importante pentru echipa nationala".

Deocamdata nu am luat in calcul sa plec sau sa evoluez in alta parte sub forma de imprumut. Dar poate vin ei la mine si imi spun ca nu mai au nevoie de mine, cine stie?", a declarat Razvan Marin in Gazeta Sporturilor.