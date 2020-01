"Nu a mai fost ce mi-am dorit!" Razvan Marin EXPLICA situatia de la Ajax: "Avem stampila ca suntem jucatori romani"

Razvan Marin (23 ani) trece printr-o perioada slaba la Ajax Amsterdam.

Mijlocasul roman nu a prins multe meciuri in tricoul olandezilor si este dezamagit total de situatia in care se afla. Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Razvan Marin a explicat ce simte si cat de greu ii este sa se adapteze in Olanda.

"Din vara nu a mai fost ce mi-am dorit, pentru ca, asa cum stie toata lumea, dupa cateva etape nu am mai prins echipa. Asta e, nu poate fi totul roz, sunt si momente din astea in viata unui fotbalist.

Nu imi convine ca sunt criticat, dar inteleg. Cand esti sus, esti laudat. La un moment dat se spunea ca sunt cel mai bun jucator roman, iar acum nu mai sunt pe nicaieri.

Am plecat cu prima sansa la Ajax. A fost presiune mare in cazul meu, dupa sezonul trecut crescusera mult asteptarile. Veneam dupa jucatori importanti.

Ma gandesc ca noi, romanii, plecam acum din start cu un dezavantaj. Avem asa o stampila ca suntem jucatori romani. Cumva, trebuie mereu sa o luam de la capat. Altfel sta treaba cu sarbii, cu croatii.

Daca vrei sa joci afara, trebuie un caracter puternic. La noi, lumea te mai cocoloseste, iti mai zice una buna, aici fiecare e pe cont propriu. E greu sa stai pe banca daca ai niste aspiratii in cariera. Timpul zboara si intr-un fel simti ca te irosesti. Sa joci conteaza cel mai mult", a declarat Razvan Marin in Gazeta Sporturilor.