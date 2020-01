VIDEO | Kross, cine?! :) Razvan Marin a oferit o EXECUTIE de EXCEPTIE la antrenamentele lui Ajax! A inscris din corner

Razvan Marin (23 ani) a facut spectacol la antrenamentele lui Ajax Amsterdam.

Mijlocasul l-a imitat pe Toni Kross in meciul cu Valencia si a oferit o executie senzationala la antrenament. Razvan Marin a inscris un gol fabulos din corner, in aplauzele coechipierilor pe care i-a lasat cu gura cascata.

Tot momentul a fost surprins si postat pe contul oficial de Facebook al celor de la Ajax Amsterdam.

Razvan Marin a venit la Ajax de la Standard Liege in vara anului 2019, in schimbul sumei de 12.5 milioane de euro. Mijlocasul a jucat 15 meciuri in tricoul lui Ajax.