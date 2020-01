Antrenorul lui Ajax il LAUDA pe Razvan Marin: "Are o tehnica fabuloasa!" Ce trebuie sa faca romanul pentru a ajunge TITULAR

Razvan Marin (23 ani) a fost titular in primul amical al iernii.

Ajax s-a impus cu 2-0 in primul meci amical al iernii, cu Eupen, in Qatar. Mijlocasul roman a inceput meciul in "primul 11", iar prestatia lui nu a fost deloc slaba. Erik ten Hag, antrenorul lui Ajax, care l-a tinut pana acum pe banca de rezerve pe Marin, a vorbit despre evolutia acestuia, dar si ce trebuie sa faca pentru a ajunge titular.

"Cred ca a facut un joc acceptabil cu Eupen. Razvan este adesea implicat in fazele de atac si are forta la dueluri. Noi jucam pe spatii mici.

Van de Beek a evoluat mult fata de sezonul trecut. Stie sa scape de adversari, in spatii foarte mici. Razvan va trebui sa faca si asta. El poate juca un fotbal excelent, dar viteza lui de actiune trebuie sa creasca. 50% din achizitii nu au reusit. Cu siguranta este dificil sa te adaptezi la jocul nostru. Razvan are o tehnica fabuloasa, dar va trebui sa o lege de o gandire rapida", a declarat antrenorul lui Ajax pentru www.ajaxshowtime.com.

Razvan Marin a jucat 15 meciuri in acest sezon in tricoul lui Ajax. Cota de piata a romanului se ridica la 12 milioane de euro, conform Transfermarkt.