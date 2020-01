"Pleaca pe 15-20 de milioane!" Se incheie aventura lui Razvan Marin la Ajax? Anuntul de ULTIMA ORA despre situatia mijlocasului roman

Petre Marin a vorbit despre situatia fiului sau, Razvan Marin.

Presa din Belgia a anuntat ca Razvan Marin (23 de ani) ar putea pleca la Club Brugge in aceasta iarna, insa tatal mijlocasului roman spune ca aceasta mutare se poate face doar daca campioana Belgiei plateste minim 15 milioane de euro, varianta unui imprumut nefiind luata in calcul.

"Nu cred ca se pune problema unui imprumut. Doar sa vina cei de la Club Brugge sa ofere 15-20 de milioane pentru Razvan. Altfel nu cred ca se pune problema sa plece de la Ajax. Antrenorul a spus ca se bazeaza pe el, asta conteaza. Acum sunt in Olanda, la Razvan, asteptam meciul de duminica", a spus Petre Marin, la Digi.

Razvan Marin a fost transferat de la Ajax, de la Standard Liege in vara anului trecut, in schimbul a 12,5 milioane de euro. Acesta a jucat doar in 15 meciuri oficiale pentru Ajax si pare ca inca nu s-a adaptat la campioana Olandei. In acest moment, Ajax ocupa locul 1 in campionatul din Olanda cu 44 de puncte dupa 18 meciuri. Urmatorul meci pentru "lancieri" este duminica, de la ora 15:30, pe teren propriul in fata ocupantei locului 11, Sparta Rotterrdam

12 milioane de euro este cota lui Razvan Marin in acest moment, pe transfermarkt.com