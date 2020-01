Ajax, un capitol incheiat pentru Razvan Marin? Presa din Olanda a dat verdictul: spera sa il vanda cat mai repede

Rabdarea celor de la Ajax a ajuns la final si Razvan Marin va fi pus pe lista de transferuri.

Conducerea clubului Ajax a luat o decizie in ceea ce priveste viitorul mijlocasului roman. Evolutiile mult sub asteptari din acest sezon, i-au facut pe sefii "lancierilor" sa il puna pe Razvan Marin pe lista de transferuri. Potrivit celor de la Voetbal Primeur, Ajax vrea sa il vanda pe Razvan Marin chiar din aceasta iarna si spera sa il vanda pentru a recupera o parte din banii investiti.

Adus in vara pentru 12.5 milioane de euro si fiind considerat posibilul inlocuitor al lui Frenkie de Jong, Razvan Marin a reusit sa adune doar 10 meciuri in campionat pentru Ajax. Mijlocasul roman a reusit o singura pasa decisiva in victoria cu 5-0 in fata celor de la Fortuna Sittard, din luna septembrie a anului trecut.