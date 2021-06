Razvan Lucescu, prezentat oficial la PAOK! Ce a declarat antrenorul roman si clauza uriasa pe care o are

Tehnicianul roman a revenit la PAOK, pe care a mai antrenat-o in trecut.

Dupa ce a izbutit una din cele mai mari performante din istoia formatiei, reusind sa castige eventul si sa termine sezonul fara infrangere, in 2018-2019, Razvan Lucescu a revenit in Grecia si spera sa repete lucrurile bune facute in trecut. Romanul a fost foarte dezinvolt la conferinta de presa si le cere rabdare tuturor oameniilor care au asteptari foarte mari de la PAOK in sezonul ce urmeaza.

"Avem trei optiuni. Sa ne intoarcem in trecut si sa vorbim despre aceasta poveste despre care am mai vorbit de cateva ori. Alta optiune este sa vorbim despre viitor, sa vedem ce vom face impreuna ca sa castigam titlul. A treia varianta este ca nu pot pleca pentru ca am o clauza de reziliere de sapte milioane de euro.



Nu pot pleca si nici nu vreau sa plec. Sunt aici alaturi de staff-ul meu, am alcatuit un plan pe care vrem sa il urmam. Daca nu voi reusi, va trebui sa plec. Asta este viata antrenorilor, dar personalitatea mea nu imi permite sa ma gandesc la acest lucru. Conversatia cu patronul a decurs foarte bine. Au fost niste amintiri frumoase dar au fost si momente dificile. Am devenit un antrenor mai bun datorita lui.

Toate acestea m-au facut sa revin aici. Am 52 de ani, am trecut prin multe situatii. Experienta de doi ani cu Al-Hilal m-a ajutat sa gestionez mai bine situatiile. Am castigat Liga Campionilor Asiei, campionatul si cupa. Cred ca sunt mai bun cand sunt sub presiune si lucrez mai bine, desi, cateodata ma plang sotiei", a spus Razvan Lucescu la conferinta de prezentare la PAOK.