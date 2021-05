Razvan Lucescu, blocat la PAOK! Suma uriasa pe care va trebui sa o achite daca isi va dori sa plece de la echipa 

Razvan Lucescu o va antrena din urmatorul sezon pe PAOK.

Tehnicianul se va intoarce la Salonic, ajungand la un acord cu sefii clubului alaturi de care a cucerit in trecut un titlu de campion si doua Cupe ale Greciei.

Lucescu jr. va avea un salariu urias in Grecia, urmand a incasa in fiecare sezon circa 1,7 milioane de euro plus bonusuri, salariul total ridicandu-se la aproximativ 1,85 de milioane de euro.

Acest contract vine, insa, si cu o clauza uriasa de reziliere. Potrivit jurnalistilor de la Gazzetta.gr, daca Razvan Lucescu va vrea sa plece de la PAOK inainte de incheierea contractului, antrenorul roman va trebui sa achite 7 milioane de euro.

Conform presei elene, patronul clubului din Salonic, Ivan Savvidis, ii da libertate tehnicianului sa isi alcatuiasca lotul si il va consulta si in legatura cu numirea unui director sportiv. Savvidis a vorbit pentru jurnalistii greci si despre obiectivul pe care Lucescu jr. il va avea la PAOK.

"Asteptam noi victorii si trofee de la Razvan Lucescu, arhitectul celui mai mare succes, care se intoarce in familia PAOK. Razvan trebuie sa apere si sa intareasca personalitatea si experienta lui PAOK.

Obiectivul lui PAOK este sa devina parte din elita europeana si sa prinda radacini ferme in acest mediu. Ne asteapta un drum dificil, dar nu intentionam sa ne oprim. Un secol de istorie la PAOK ne va gasi mai puternici, cu titluri noi pe care le vom aduce clubului in noua lui casa", a spus Ivan Savvidis.

Razvan Lucescu a mai pregatit-o pe PAOK in perioada 2017-2019.