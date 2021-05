EXCLUSIV | "Eu nu il consider antrenor!" Razvan Lucescu a explicat momentul controversat cand seful lui PAOK a coborat cu pistol pe teren in timpul meciului

In 2018, meciul dintre PAOK si AEK a fost intrerupt dupa un adevarat scandal!

Razvan Lucescu a povestit cum s-a desfasurat episodul controversat in care meciul echipei sale a fost intrerupt, iar patronul Ivan Savvidis a patruns pe teren si avea asupra sa un pistol.

"Exista povesti, oamenilor le plac povestile. Dar trebuie inteleaga toata situatia. A venit la PAOK, a investit foarte multi bani, a ridicat echipa, dorinta, motivatia, visul, erau pentru a castiga un titlu. Am ajuns sa fim pe primul loc, trebuia sa jucam la noi acasa cu Olympiakos la noi acasa. Olympiakos a venit ca sa plece, deci la prima provocare au iesit de pe teren, asta s-a intamplat inaintea jocului.

O hartie aruncata din tribuna, l-a lovit pe antrenor in piept. Eu nu il consider antrenor si a cazut, au plecat de pe teren, au castigat meciul la 'masa verde', 3-0. Dupa doua saptamani, urmatorul meci acasa este cu AEK, avem sansa, cu toate ca ne-au luat meciul. Castigand puteam sa trecem pe primul loc, mai erau cinci etape pana la final. Marcam in minutul 90, gol pe care il valideaza arbitrul si cinci minute de proteste de la AEK, il fac sa isi schimbe decizia.

Normal ca omul, in momentul acela a venit pe teren. Pistolul pe care il are, ok, putem discuta despre asta. Dar din partea Guvernului, avea autorizatie sa poarte pistolul oriunde, in afara pistei de aeroport. S-a creat o poveste mult prea mare din acest lucru si asta ne-a facut sa pierdem titlul", a spus Lucescu la PRO X.