EXCLUSIV | "Presiuni mari si sedinte pe care le-am considerat nedrepte!" Lucescu a vorbit despre relatia sa cu patronul lui PAOK

Razvan Lucescu a revenit pe banca tehnica a lui PAOK Salonic.

Ramas liber de contract dupa ce s-a despartit de Al Hilal in februarie 2021, Lucescu a semnat cu PAOK, echipa de la care a plecat in iunie 2019, dupa ce a reusit sa castige campionatul si Cupa.

Invitat la 'Ora exacta in sport', tehnicianul roman a dezvaluit care este relatia sa cu patronul grecilor, Ivan Savvidis, dar si care au fost relatiile sale cu patronii echipelor pe care le-a pregatit.

"Eu am lucrat cu patroni complicati, din punct de vedere al personalitatii si cu orgolii foarte mari. L-am avut si pe domnul Nicolae la Brasov, stiti bine ca schimba 3-4 antrenori, insa am avut o relatie extraordinara cu dansul. Daca dau putin timpul inapoi si imi aduc aminte de toate momentele, asa a fost domnul Copos. Un tip special, caruia i-a placut tot timpul sa creeze o presiune, dar una negativa. Am avut foarte multe de invatat din aceasta relatie cu dansul.

Cati antrenori au stat trei ani cu domnul Copos? Nu exista, doar eu si tatal meu. Eu am avut 3+1, 4 ani. Cu toate discutiile, dansul a tinut foarte mult la mine, iar eu acum, imi aduc aminte de perioada aceea cu multa placere, iar eu acum il iubesc, i-am spus asta.

La Xanthi, o relatie extraordinara cu patronul de acolo. Si la Salonic. Eu ii datorez enorm lui Ivan Savvidis, indiferent ca au fost doi ani complicati, cu presiuni foarte mari, cu discutii si sedinte de la 1 noaptea la 4, mai ales cand era nervos. Sedinte pe care le-am considerat nedrepte dupa victorii sau calificari in finala, la trei zile dupa ce luasem titlul, pentru un egal in retur.

Dar m-a si sustinut foarte tare. A fost un moment in care, la inceput, am ajuns la Salonic si nu eram acceptat, veneam de la Xanthi, nu era o echipa foarte mare, si-ar fi dorit un nume mare, un nume de antrenor care sa vina de la echipe mari.

In afara de asta, disputele cu ei cu mine antrenor la Xanthi, cu mine nu prea castigau. Am fost acuzat ca faceam jocurile pentru Olympiakos.

La inceput la PAOK relatiile nu erau extraordinare, dupa un meci de egalitate in deplasare, a doua zi a organizat o iesire in aer liber, foarte eleganta a fost si a tinut si un speech si a spus: 'Razvan este antrenorul nostru, eu sunt primul care il urmez si dintre toti, toti care sunteti aici, trebuie sa il urmati. Cine nu il urmeaza, pleaca imediat din club!'

La o luna dupa discutie, am avut o sedinta, ii place sa faca sedinte cu tot managementul si antrenorul. Acolo tine sub presiune, vrea sa ne tina sub presiune, au fost niste discutii, pe partea tehnica nu am fost de acord si am incercat sa reactionez si s-a enervat, eu mi-am spus in mintea mea: 'Stop. Am fost adus aici sa castig, vine un altul. Punct!'

Din momentul asta, trebuie sa castigi, nu exista alta varianta. Mi-a schimbat toata starea de spirit. Din acel moment, am fost convins ca vom castiga, am avut increderea, am transmis-o in permanenta. Pur si simplu, m-a schimbat", a spus Razvan Lucescu la PRO X.