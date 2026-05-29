Catalanii l-au prezentat oficial pe Anthony Gordon, extrema de 25 de ani de la Newcastlke, pentru care formația de pe Camp Nou a plătit 80 de milioane de euro.

Anthony Gordon a semnat un contract pe următoarele cinci sezoane cu Barcelona, până în vara anului 2031.

Barca trebuie să le plătească 80 de milioane de euro celor de la Newcastle, iar formația din Premier League păstrează și un procent, astfel că va încasa o sumă frumoasă și în cazul în care Gordon va fi revândut.

60 de milioane de euro este cota de piață a lui Anthony Gordon, conform Transfermarkt.

Cu 17 goluri și cinci pase decisive a contribuit Gordon în acest sezon.

”Anthony Gordon devine jucătorul lui FC Barcelona.

Extrema engleză semnează până în 2031, după ce s-a remarcat în fotbalul european în perioada petrecută la Newcastle United”, se arată în comunicatul oficial al Barcelonei.