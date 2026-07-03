Răzvan Lucescu a semnat! Antrenorul român va avea un salariu faraonic

Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK în această vară, dar nu va sta mult timp fără echipă, după ce s-a înțeles cu o formație din zona Golfului și va semna.

Antrenorul român va avea un salariu „faraonic” și ar putea ajunge la o sumă incredibilă la finalul contractului.

Răzvan Lucescu a semnat și poate câștiga 12 milioane de euro

Răzvan Lucescu s-a înțeles cu Al-Sadd și va semnat pentru doi ani cu echipa din Qatar, cu o opțiunea de a prelungi pe încă un an dacă cele două părți își vor dori asta, conform reputatului jurnalist din zona Golfului Ahmed Ragab.