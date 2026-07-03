Răzvan Lucescu a semnat! Antrenorul român va avea un salariu faraonic

Răzvan Lucescu a semnat! Antrenorul român va avea un salariu faraonic Fotbal extern
SPORT.RO
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Răzvan Lucescu s-a înțeles cu noua sa echipă și a semnat.

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antrenorAl-SaddRazvan LucescuPAOK
Din articol

Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK în această vară, dar nu va sta mult timp fără echipă, după ce s-a înțeles cu o formație din zona Golfului și va semna.

Antrenorul român va avea un salariu „faraonic” și ar putea ajunge la o sumă incredibilă la finalul contractului.

Răzvan Lucescu a semnat și poate câștiga 12 milioane de euro 

Răzvan Lucescu s-a înțeles cu Al-Sadd și va semnat pentru doi ani cu echipa din Qatar, cu o opțiunea de a prelungi pe încă un an dacă cele două părți își vor dori asta, conform reputatului jurnalist din zona Golfului Ahmed Ragab.

Tehnicianul român va avea în Qatar un salariu de 3,5 milioane de euro pe sezon plus bonusuri de performanță în valoare de 500.000 de euro.

Astfel că, dacă Lucescu va sta trei ani pe banca lui Al-Sadd ar putea ajunge la suma de 12 milioane de euro în perioada petrecută în Qatar.

Nu este prima experiență a lui Răzvan Lucescu în fotbalul din Qatar. Între 2012 și 2014, tehnicianul român a pregătit formația El Jaish, alături de care a cucerit Qatari Stars Cup.

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