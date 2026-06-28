Răzvan Lucescu a oferit un interviu în presa din Grecia, după despărțirea de PAOK, după cinci ani în care a fost antrenorul echipei din Salonic.

Fiul lui Mircea Lucescu se află în negocieri cu echipa din Qatar, Al-Sadd, care este în căutarea unui antrenor după despărțirea de Roberto Mancini.

Răzvan Lucescu a răbufnit la adresa celor care l-au contestat pe tată său

Răzvan Lucescu a vorbit în interviul respectiv și despre tatăl său, Mircea Lucescu, pentru care a spus că are un respect imensă.

Tehnicianul român a ținut să atragă atenția și asupra celor care l-au criticat pe fostul selecționer al naționalei României de-a lungul carieri sale.

„Sunt foarte trist și tulburat când văd imagini de la înmormântare. A fost ceva cu adevărat incredibil. Mă întreb dacă el (n.r – Mircea Lucescu) a înțeles ce a realizat, ce a reușit cu adevărat în această viață. Da, știu că a trăit acele momente, viața lui a fost ca un puzzle. Piesă cu piesă, le-a așezat și a creat acest puzzle, trăind la maxim fiecare moment. S-a bucurat de victorii, a fost fericit, dar e foarte interesant să privești de sus imaginea de ansamblu a acestui puzzle. Și nu știu dacă și-a dat seama de asta, pentru că finalul vieții tatălui meu a fost unul complicat, având în vedere că era selecționerul echipei naționale de fotbal a României. Știu foarte bine că selecționerul naționalei este mereu ținta criticilor.

Era un om care intra mereu în conflict cu jurnaliștii, îi suna, încercând să-i convingă de ideile sale. Suferea când simțea că se scriu lucruri nedrepte despre el și se lovea de oameni lipsiți de caracter. Nu înțeleg cum nu le era rușine acelor oameni de minciunile pe care le spuneau. Mă gândesc la părinții lor, la educația pe care au primit-o de la aceștia. Dar, în fine, el a suferit, și totuși a păstrat pasiunea pentru joc.

L-a afectat enorm meciul cu Turcia. Pentru mine, ceea ce a realizat este impresionant. Iar reacția lumii la moartea sa? A fost ceva șocant. Totuși, mi-ar plăcea să-l văd zâmbind de acolo de sus, acesta ar fi cel mai frumos lucru pentru mine. Să-l văd zâmbind și să simt că e fericit. Uneori simt nevoia să-l sun. De exemplu, când am o problemă, aș vrea să-l sun, dar nu pot…în fine, pentru mine a fost un model. Din toate punctele de vedere. A fost un tată grozav, un antrenor uriaș, și sper să reușesc să-i calc pe urme, să-l fac mândru”, a spus Răzvan Lucescu pentru Foxbet Channel.

Răzvan Lucescu, din ce în ce mai aproape de Al-Sadd

Potrivit publicației elene Gazzetta, negocierile dintre cele două părți sunt încheiate, iar oficializarea mutării este doar o chestiune de timp.

„Antrenorul și-a găsit locul la Al-Sadd și se află acum în ultima fază pentru a prelua conducerea tehnică a echipei qatareze. Mai exact, cele două părți au ajuns la un numitor comun la negocieri și acum tot ce mai rămâne sunt formalitățile pentru finalizarea numirii sale”, au scris jurnaliștii greci.

Conform sursei citate, Al-Sadd i-a pregătit lui Răzvan Lucescu un contract pe două sezoane, cu un salariu de 3,5 milioane de euro pe an, la care se vor adăuga bonusuri consistente de performanță.

Nu este prima experiență a lui Răzvan Lucescu în fotbalul din Qatar. Între 2012 și 2014, tehnicianul român a pregătit formația El Jaish, alături de care a cucerit Qatari Stars Cup.