VIDEO EXCLUSIV A aflat că Denis Drăguș poate ajunge la Sevilla și a reacționat: ”Transfer de senzație!”

A aflat că Denis Drăguș poate ajunge la Sevilla și a reacționat: ”Transfer de senzație!” Stranieri
SPORT.RO
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O veste surprinzătoare a venit vineri tocmai din Spania.

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Denis Drăguș, fotbalistul celor de la Trabzonspor care este dorit de Gigi Becali la FCSB, a ajuns pe lista unui club din La Liga.

Eric de Oliveira: ”Dacă Drăguș merge la Sevilla, ar fi un transfer de senzație!”

Concret, spaniolii au dezvăluit că atacantul a fost propus la Sevilla, pentru o sumă modică, doar 500.000 de euro. 

Eric de Oliveira a fost întrebat despre un eventual transfer al lui Denis Drăguș la Sevilla, iar brazilianul care a făcut ravagii în Liga 1 a răspuns că fotbalul românesc are nevoie de încă un fotbalist care să evolueze într-un campionat puternic din Europa. 

Eric crede că lui Denis Drăguș i s-ar potrivi mănușă fotbalul din Spania și spune că atacantul care este dorit și la FCSB ar face față cu brio în prima ligă spaniolă.

Îl cunosc foarte bine pe Drăguș, e un jucător cu o calitate excelentă, un jucător de clasă A. Cred că e potrivită Spania pentru el la fotbalul pe care îl joacă. Încă e tânăr. Sperăm că e adevărat. Dacă merge la Sevilla, va fi chiar un transfer de senzație. Mai avem nevoie. Cum e Dennis Man la PSV, așteptăm încă un jucător de talie să meargă la o echipă de tradiție în Europa”, a spus Eric de Oliveira pentru PRO TV și Sport.ro.

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Anunțul spaniolilor despre Denis Drăguș

Numeroase propuneri au ajuns pe masa conducerii de la Ramón Sánchez-Pizjuán, iar printre numele oferite se află și Denis Drăguș, atacantul român care aparține clubului turc Trabzonspor.

ESTADIO Deportivo a aflat că atacantul în vârstă de 26 de ani se află pe lista jucătorilor propuși ca variantă pentru întărirea compartimentului ofensiv și că conducerea sportivă a răspuns că îi va analiza profilul în cadrul căutărilor pentru completarea liniei de atac în sezonul 2026/2027.

Cu o valoare de piață estimată la două milioane de euro și un contract cu Trabzonspor valabil până în 2028, suma de plecare pentru transferul atacantului ar fi de aproximativ 500.000 de euro, potrivit informațiilor pe care această redacție a reușit să le confirme, deși ar exista și alte formule de realizare a transferului”, au scris spaniolii de la EstadioDeportivo.

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