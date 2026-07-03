Denis Drăguș, fotbalistul celor de la Trabzonspor care este dorit de Gigi Becali la FCSB, a ajuns pe lista unui club din La Liga.

Eric de Oliveira: ”Dacă Drăguș merge la Sevilla, ar fi un transfer de senzație!”

Concret, spaniolii au dezvăluit că atacantul a fost propus la Sevilla, pentru o sumă modică, doar 500.000 de euro.

Eric de Oliveira a fost întrebat despre un eventual transfer al lui Denis Drăguș la Sevilla, iar brazilianul care a făcut ravagii în Liga 1 a răspuns că fotbalul românesc are nevoie de încă un fotbalist care să evolueze într-un campionat puternic din Europa.

Eric crede că lui Denis Drăguș i s-ar potrivi mănușă fotbalul din Spania și spune că atacantul care este dorit și la FCSB ar face față cu brio în prima ligă spaniolă.

”Îl cunosc foarte bine pe Drăguș, e un jucător cu o calitate excelentă, un jucător de clasă A. Cred că e potrivită Spania pentru el la fotbalul pe care îl joacă. Încă e tânăr. Sperăm că e adevărat. Dacă merge la Sevilla, va fi chiar un transfer de senzație. Mai avem nevoie. Cum e Dennis Man la PSV, așteptăm încă un jucător de talie să meargă la o echipă de tradiție în Europa”, a spus Eric de Oliveira pentru PRO TV și Sport.ro.