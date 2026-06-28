Antrenorul român va semna cu Al-Sadd, formație la care îl va înlocui pe Roberto Mancini, iar salariul pe care îl va încasa este unul impresionant.

În ultimele săptămâni s-a vorbit intens despre o posibilă mutare a lui Lucescu la Al-Ittihad, însă tehnicianul român și-a schimbat opțiunea și a ales oferta venită din Qatar.

Răzvan Lucescu, din ce în ce mai aproape de Al-Sadd

Potrivit publicației elene Gazzetta, negocierile dintre cele două părți sunt încheiate, iar oficializarea mutării este doar o chestiune de timp.

„Antrenorul și-a găsit locul la Al-Sadd și se află acum în ultima fază pentru a prelua conducerea tehnică a echipei qatareze. Mai exact, cele două părți au ajuns la un numitor comun la negocieri și acum tot ce mai rămâne sunt formalitățile pentru finalizarea numirii sale”, au scris jurnaliștii greci.

Conform sursei citate, Al-Sadd i-a pregătit lui Răzvan Lucescu un contract pe două sezoane, cu un salariu de 3,5 milioane de euro pe an, la care se vor adăuga bonusuri consistente de performanță.

Nu este prima experiență a lui Răzvan Lucescu în fotbalul din Qatar. Între 2012 și 2014, tehnicianul român a pregătit formația El Jaish, alături de care a cucerit Qatari Stars Cup.