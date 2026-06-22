Răzvan Lucescu a bifat în al doilea mandat la Salonic (primul fiind în perioada 2017-2019) 256 de apariții pe banca tehnică și o medie de 1,89 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

”Un mentor, un lider și o inspirație”. Jucătorii lui PAOK ”plâng” plecarea lui Răzvan Lucescu: ”Vei fi întotdeauna apreciat”

Andrija Zivkovic, căpitanul lui PAOK, a scris un mesaj emoționant pe rețelele social media în care a evidențiat cât de mult l-au ajutat sfaturile primite de la Răzvan Lucescu de-a lungul timpului în care a activat la Salonic.

Cotat la 8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Zivkovic a semnat cu PAOK din postura de jucător liber de contract în septembrie 2020, după ce se despărțise de gruparea portugheză Benfica.

Răzvan Lucescu i-a dat banderola lui Zivkovic după ce Vierinha, fostlu căpitan al lui PAOK, și-a anunțat retragerea la finalul sezonului 2024/25

”Dragă antrenorule,

Pe măsură ce acest capitol se încheie, vreau să îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru echipă. Ai fost mai mult decât un simplu antrenor, ai fost un mentor, un lider și o inspirație.

Dedicarea, răbdarea și încrederea ta în noi ne-au ajutat să creștem nu doar ca jucători de fotbal, ci și ca oameni. Ne-ai învățat importanța muncii, a disciplinei, a spiritului de echipă și a faptului de a nu renunța niciodată, chiar și atunci când lucrurile au fost dificile.

Sunt cu adevărat recunoscător pentru toate lecțiile, amintirile și experiențele pe care le-am împărtășit, atât pe teren, cât și în afara lui. Impactul tău va rămâne cu noi mult timp după fluierul final.

Îți mulțumesc pentru îndrumare, sprijin și devotament. Îți doresc mult succes și fericire în viitor. Vei fi întotdeauna amintit și apreciat.

Antrenorule, îți mulțumesc pentru tot”, a scris Andrija Zivkovic pe rețelele social media.

Cine este noul antrenor de la PAOK

Alessio Lisci (40 de ani) este oficial noul antrenor al lui PAOK Salonic. Italianul a sosit duminică seară în Grecia, iar luni a fost prezentat oficial de clubul din Grecia.

"Lisci vine pe Toumba după o carieră remarcabilă, în care a demonstrat o filozofie competitivă clară, pasiune pentru fotbal și o dedicare față de munca zilnică. Sunt elementele esențiale și necesare ADN-ului echipei noastre", a transmis PAOK.