Tranzacție în nocturnă la FCSB! MM Stoica anunță: „În seara asta cred că închidem un transfer”

MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a transmis că echipa se află pe punctul de a perfecta o mutare importantă pe piața de mercato chiar în cursul acestei nopți. Această achiziție rapidă vine ca un răspuns pentru suporterii nemulțumiți de ritmul campaniei de achiziții.

„În seara asta cred că închidem un transfer. Nu spun nimic momentan, dar dacă-l închidem mâine sau poimâine va veni aici. Mai sunteți prin zonă, nu? Veți putea face interviu cu el”, a spus oficialul bucureștenilor la Prima Sport.