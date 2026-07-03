Tranzacție în nocturnă la FCSB! MM Stoica anunță: „În seara asta cred că închidem un transfer”

Tranzacție în nocturnă la FCSB! MM Stoica anunță: „În seara asta cred că închidem un transfer” Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Stoica a dezvăluit că noul fotbalist este la un pas de semnătură și va sosi în zilele următoare.

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Mihai StoicaFCSBGigi Becali
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MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a transmis că echipa se află pe punctul de a perfecta o mutare importantă pe piața de mercato chiar în cursul acestei nopți. Această achiziție rapidă vine ca un răspuns pentru suporterii nemulțumiți de ritmul campaniei de achiziții.

„În seara asta cred că închidem un transfer. Nu spun nimic momentan, dar dacă-l închidem mâine sau poimâine va veni aici. Mai sunteți prin zonă, nu? Veți putea face interviu cu el”, a spus oficialul bucureștenilor la Prima Sport.

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Gigi Becali pregătește alte trei mutări de calibru

Pe lângă fotbalistul așteptat să își pună semnătura pe contract în orele următoare, FCSB are în plan legitimarea altor trei jucători de valoare. Stoica a subliniat că nu se pune problema unor achiziții de completare a lotului, ci se vizează fotbaliști valoroși, pentru care se vor achita sume consistente.

„Cu certitudine, în afara jucătorului pe care-l vom semna acum, vor veni trei fotbaliști buni, sigur, sigur, sigur. Că vor veni săptămâna următoare, peste două sau trei nu știu, pentru că nu depinde de mine, dar vor veni. Sunt de valoare. În niciun caz nu sunt jucători de umplutură, că sunt jucători pentru care Gigi va plăti sume foarte importante, vor veni pe salarii atractive, că altfel nu poți atrage jucători din campionate mai puternice”, a adăugat Mihai Stoica.

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