Europenii au pus tunurile pe Donald Trump! 50 de europarlamentari cer anchetă

Premiul FIFA pentru Pace continuă să genereze controverse şi a stârnit o nouă reacţie, de data aceasta una politică. Într-o scrisoare adresată FIFA, 50 de membri ai Parlamentului European îndeamnă organismul care conduce fotbalul mondial să investigheze circumstanţele în care această distincţie i-a fost acordată lui Donald Trump.

Într-o scrisoare datată luni şi trimisă Comitetului de Etică al FIFA, 50 de europarlamentari din 13 ţări diferite "îndeamnă Comitetul de Etică al FIFA să desfăşoare, cu cea mai mare rapiditate şi sinceritate", ancheta solicitată de organizaţia pentru drepturile omului FairSquare încă din decembrie 2025.

Europarlamentarii, în principal social-democraţi, liberali şi ecologişti, consideră că solicitarea lor "reprezintă o oportunitate pentru FIFA de a-şi demonstra angajamentul faţă de neutralitatea politică, transparenţă şi responsabilitate" prin a face lumină asupra circumstanţelor acordării Premiului FIFA pentru Pace de către Gianni Infantino lui Donald Trump.