Fost campion cu PAOK, cuvinte uriașe despre Răzvan Lucescu. Ce a dezvăluit polonezul

Revenit de curând în fotbalul polonez, la Widzew Lodz, Karol Swiderski a acordat un interviu în care a făcut bilanțul experiențelor sale din campionatul elen. Deși a vorbit și despre parcursul mai puțin reușit de la Panathinaikos, atacantul s-a concentrat pe anii petrecuți la Salonic, axându-se pe impactul pe care tehnicianul român l-a avut asupra echipei.

„Nu a fost doar o relație antrenor-jucător”

Rugat să aleagă tehnicianul străin alături de care a avut cea mai bună colaborare, Swiderski l-a nominalizat direct pe fostul principal al celor de la PAOK.

„Dintre toți antrenorii străini cu care am lucrat, cele mai frumoase amintiri le am cu Răzvan Lucescu. El m-a adus la PAOK și am avut o relație excelentă cu el, dar același lucru era valabil pentru toți fotbaliștii. Nu a fost doar o relație antrenor-jucător. Cu Lucescu simțeai că faci parte din familie”, a spus jucătorul, potrivit publicației iGoal.