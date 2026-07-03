Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, bosniacul a semnat cu echipa din Grant pe un singur an, dar cu opțiune de prelungire la finalul stagiunii.

Primele declarații ale lui Daniel Graovac după ce a semnat cu Rapid: ”Am rămas fără cuvinte când am văzut asta”

Graovac a oferit și primele declarații din postura de jucător al Rapidului. El a evidențiat că urmărește gruparea din Grant încă de când evolua în ligile inferioare.

”Am auzit multe despre Rapid. Un club deosebit, cu fani speciali. Am vorbit cu câțiva jucători care au jucat aici. Am jucat și eu în fața fanilor Rapidului și am simțit atmosfera și tot ce mă așteaptă aici.

Când am venit eu în România acum șase ani, cred că Rapid era în liga a treia. Toată lumea mi-a spus însă să le urmăresc meciurile, ca să văd cât de mulți suporteri care se bucură pentru că ei există. Am rămas fără cuvinte.

Acum sunt și mai fericit că voi avea ocazia să joc aici. Am ales acest club pentru că e un club cu o istorie bogată și cu mulți suporteri”, a mai spus Daniel Graovac.

În România, Graovac a fost legitimat la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB înainte să ajungă la Rapid. În străinătate, a evoluat pentru Zrinjski Mostar, Zeljeznicar, Vojvodina, Manisa, Kasimpasa și Mouscron.

Cifrele lui Graovac