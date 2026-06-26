Grecii dezvăluie destinația surprinzătoare a lui Răzvan Lucescu după despărțirea de PAOK. Nu vrea în Golf

Grecii notează că Răzvan Lucescu are o destinație clară în minte: Italia. Serie A reprezintă o dorință neîmplinită a antrenorului, un obiectiv care a rămas în fruntea listei sale de priorități. Până în prezent, nu a existat nicio propunere concretă sau vreo negociere avansată din peninsulă care să îi schimbe planurile.

Antrenorul a atras deja atenția echipelor din Arabia Saudită și din zona Golfului, o piață care l-a apreciat mereu și care îi poate oferi contracte extrem de avantajoase financiar. Potrivit jurnaliștilor de la publicația elenă Sportime , românul nu este dispus să accepte o astfel de propunere în acest moment, deși are mai multe oferte pe masă.

Marele vis al lui Răzvan Lucescu

„Potrivit informațiilor din mediul său apropiat, el nu pare dispus să urmeze această cale (n.r. - Arabia Saudită), cel puțin nu în acest moment.

Motivul are legătură cu o mare dorință profesională neîmplinită pe care o poartă de ani de zile: Italia. Serie A reprezintă un campionat care îl fascinează în mod deosebit și Lucescu și-ar dori ca la un moment dat în cariera sa să-și testeze forțele acolo. Nu este ceva nou. Este o dorință care există de mai mulți ani și continuă să se afle foarte sus în prioritățile sale”, au scris grecii.

Din acest motiv, notează sursa citată, antrenorul român preferă să aștepte o ofertă care să reprezinte un pas important în cariera sa din punct de vedere sportiv, alegând să ignore, cel puțin pentru moment, sumele mari din fotbalul arab. Așadar, Lucescu nu se grăbește să ia o decizie, așteaptă proiectul potrivit, lăsând ușa deschisă chiar și pentru o eventuală preluare a unei alte echipe din campionatul grecesc în viitor.