Darius Olaru a plecat de la FCSB în această vară și a semnat în Belgia cu Royale Union Saint-Gilloise.

Mijlocașul de 28 de ani a debutat în tricoul belgienilor într-un amical cu Diegem (liga a 4-a din Belgia) încheiat 7-0, în care a reușit două pase decisive.

Ce le-a foștilor colegi Darius Olaru înaintea meciului amical

FCSB și Union Saint-Gilloise vor disputa un meci de pregătire în Olanda, duminică, pe 5 iulie, de la ora 14:00.

Astfel că Darius Olaru își va reîntâlni foștii colegi, dar de această dată din postura de adversari. Mijlocașul român a oferit o reacție după debutul în tricoul vicecampioanei Belgiei.

„A fost frumos să joc în acest tricou pentru prima dată. Abia aștept următorul meci, cel împotriva foștilor mei colegi. Ne vedem curând”, a spus Darius Olaru.

FCSB, amical de lux! Roș-albaștrii își întâlnesc fostul antrenor

După amicalul cu noua echipă a lui Darius Olaru, Royale Union SG, FCSB a anunțat pe rețelele social media faptul că avea un meci de verificare și cu noua echipă a lui Cosmin Olăroiu, fostul antrenor al roș-albaștrilor, Al Jazira.

Meciul dintre FCSB și Al Jazira va avea loc la baza din Venray miercuri, 8 iulie, de la 18:00 ora României

”Roș-albaștrii vor disputa miercuri, 8 iulie, cea de-a doua partidă amicală din această vară, împotriva celor de la Al Jazira Club.

Jocul împotriva echipei pregătite de Cosmin Olăroiu se va disputa începând cu ora locală 17:00 (18:00 ora României), la baza unde echipa noastră se pregătește în Țările de Jos.

Meciul se va juca fără spectatori!”, a scris FCSB.