Răsturnare de situație! Ofertă surpriză pentru Jadon Sancho

După ce presa germană a anunțat în ultimele săptămâni că Borussia Dortmund încearcă să-l readucă pe Signal Iduna Park, extrema engleză a primit o ofertă surprinzătoare din zona arabă.
Potrivit Foot Mercato, formația qatareză Al-Rayyan a înaintat o propunere oficială pentru fotbalistul rămas liber de contract după despărțirea de Manchester United.
Borussia Dortmund riscă să piardă lupta pentru Sancho
Dortmund își dorește un al treilea mandat al lui Sancho, însă i-a transmis că trebuie să accepte o reducere semnificativă a salariului.
Conform sursei citate, vicecampioana Germaniei este dispusă să-i ofere aproximativ cinci milioane de euro pe sezon, în timp ce oferta din Qatar ar fi mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar.
Sancho a explodat în tricoul lui Dortmund, iar în 2021 Manchester United plătea 85 de milioane de euro pentru transferul său. Totuși, englezul nu a reușit să confirme pe Old Trafford și a fost împrumutat ulterior la înapoi la Borussia, Chelsea și Aston Villa.
Nici în sezonul trecut nu s-a impus la formația din Birmingham, iar contractul său cu Manchester United a expirat la începutul lunii iulie.
Cifrele lui Jadon Sancho
- Borussia Dortmund: 158 meciuri, 53 de goluri, 67 assist-uri
- Manchester United: 83 meciuri, 12 goluri și șase assist-uri
- Chelsea: 41 de meciuri, cinci goluri și 10 pase decisive
- Aston Villa: 39 de meciuri, un gol și trei asssist-uri