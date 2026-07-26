Răsturnare de situație! Ofertă surpriză pentru Jadon Sancho

Dortmund își dorește un al treilea mandat al lui Sancho, însă i-a transmis că trebuie să accepte o reducere semnificativă a salariului.

Potrivit Foot Mercato, formația qatareză Al-Rayyan a înaintat o propunere oficială pentru fotbalistul rămas liber de contract după despărțirea de Manchester United.

După ce presa germană a anunțat în ultimele săptămâni că Borussia Dortmund încearcă să-l readucă pe Signal Iduna Park , extrema engleză a primit o ofertă surprinzătoare din zona arabă.

Conform sursei citate, vicecampioana Germaniei este dispusă să-i ofere aproximativ cinci milioane de euro pe sezon, în timp ce oferta din Qatar ar fi mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Sancho a explodat în tricoul lui Dortmund, iar în 2021 Manchester United plătea 85 de milioane de euro pentru transferul său. Totuși, englezul nu a reușit să confirme pe Old Trafford și a fost împrumutat ulterior la înapoi la Borussia, Chelsea și Aston Villa.

Nici în sezonul trecut nu s-a impus la formația din Birmingham, iar contractul său cu Manchester United a expirat la începutul lunii iulie.

Cifrele lui Jadon Sancho