Lando Norris a câştigat Marele Premiu al Ungariei: „Am forţat la maximum”

Lando Norris (McLaren), campionul mondial en titre, plecat din pole position, a câştigat duminică Marele Premiu al Ungariei de Formula 1, a 11-a dintre cele 23 de etape ale sezonului, pe circuitul Hungaroring, britanicul fiind urmat pe podium de olandezul Max Verstappen (Red Bull) şi italianul Kimi Antonelli (Mercedes), liderul clasamentului piloţilor, informează AFP şi Reuters.

Lando Norris a reuşit prima victorie pentru McLaren în acest sezon. Coechipierul său, australianul Oscar Piastri, a abandonat din cauza unei probleme mecanice cu 14 tururi înainte de final.

"A fost dificil în primele tururi, dar după aceea am forţat la maximum. Maşina a fost mai rapidă ca niciodată, ritmul a fost excelent şi mă bucur foarte mult că am reuşit să câştig din nou o cursă", a declarat Norris, care şi-a trecut în cont a 12-a victorie a carierei.

La rândul său, Kimi Antonelli a spus: "A fost o cursă grea, dar sunt foarte mulţumit de acest rezultat, a fost cel mai bun mod de a încheia înainte de pauza de vară. Totuşi, va trebui să continuăm să forţăm pentru a progresa, deoarece a doua jumătate a sezonului va fi dificilă."

Britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), cel mai apropiat rival al lui Antonelli în lupta pentru titlu, a încheiat cursa pe locul al patrulea, dar a coborât pe locul al cincilea, în spatele coechipierului său monegasc, Charles Leclerc, în urma unei penalizări de cinci secunde primite după cursă pentru depăşirea limitei de viteză pe linia boxelor.

Kimi Antonelli şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului piloţilor la 50 de puncte, pe locul doi fiind Lewis Hamilton. George Russell, de la Mercedes, a terminat pe locul al şaptelea pe Hungaroring, după un start dezastruos care l-a făcut să coboare până pe poziţia a 19-a, şi a rămas pe locul al treilea în clasamentul general, însă la 59 de puncte în urma colegului său italian în vârstă de 19 ani.

Pe locul 6 în MP al Ungariei a fost francezul Isack Hadjar (Red Bull).

Top 10 a fost completat de neozelandezul Liam Lawson (Racing Bulls), germanul Nico Hulkenberg (Audi), care a obţinut primele sale puncte în acest sezon, şi debutantul englez Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Aston Martin a izbutit cel mai bun rezultat al său în acest sezon, cu locurile 13 şi 14 ale canadianului Lance Stroll şi spaniolului Fernando Alonso.

Agerpres