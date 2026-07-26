Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu: Gigi Becali a luat decizia înainte de Csikszereda - FCSB + surprize mari în primul '11'

Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu: Gigi Becali a luat decizia înainte de Csikszereda - FCSB + surprize mari în primul &#039;11&#039; Superliga
SPORT.RO
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FCSB joacă împotriva lui Csikszereda în a doua rundă din Superliga.

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Partida Csikszereda - FCSB, din runda a doua a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cum ar putea arăta primul '11' de la FCSB: Situația lui Ștefan Târnovanu

FCSB are probleme serioase de lot înaintea partidei cu ciucanii și se gândesc la returul cu FK Auda, astfel că se vor baza pe patru jucători U21, conform Fanatik.ro.

Ricardo Pădurariu, Mihai Toma, David Popa și Adrian Stoian sunt jucătorii tineri de la FCSB care ar putea evolua în partida de la Miercurea Ciuc.

Cu toate că Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de Ștefan Târnovanu după înfrângerea 2-3 cu FK Auda, portarul de 26 de are șanse foarte mari să se afle între buturile echipei roș-albastre.

Echipa probabilă a lui FCSB: Târnovanu – Labonne, Duarte, Dawa, Pădurariu – Radunovic, Tănase, Toma – D. Popa, Stoian, Politic

6 decembrie 2025, FK Csikszereda - FC Argeș 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ciucani în ultimele 16 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au nouă victorii și șase remize.

Bucureștenii au câștigat șapte dintre cele 19 deplasări din ediția trecută (fără meciurile de baraj), iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Roș-albaștrii au primit cel puțin un gol în toate cele opt partide disputate pe prima scenă în 2026 din postura de vizitatori.

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