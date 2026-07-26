L-a refuzat pe Becali și acum e dorit în Golf! Se pregătește oferta pentru golgheter

L-a refuzat pe Becali și acum e dorit în Golf! Se pregătește oferta pentru golgheter Fotbal extern
SPORT.RO
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Rămas liber de contract, atacantul este dorit în zona arabă.

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Tshegofatso MabasaFCSBGigi Becalipyramids fcOrlando Pirates
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Tshegofatso Mabasa, atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB în 2024, este aproape de un transfer spectaculos în Egipt. Rămas liber de contract după despărțirea de Orlando Pirates, sud-africanul se află pe lista campioanei Africii, Pyramids FC.

Interesul FCSB pentru Mabasa apărea după succesul transferului lui Siyabonga Ngezana. Becali căuta un atacant și era dispus să plătească aproximativ 700.000 de euro, însă mutarea nu s-a concretizat, iar vârful a rămas în Africa de Sud.

Pyramids FC îl vrea pe Mabasa

Potrivit presei africane, Pyramids FC negociază cu atacantul de 29 de ani, însă transferul este blocat momentan de regula care permite cluburilor egiptene să aibă maximum șase jucători străini în lot.

„Există o ofertă, însă problema este că Pyramids și-a ocupat deja locurile destinate jucătorilor străini. În plus, echipa este în cantonament, iar Mabasa nu poate aștepta prea mult. El trebuie să înceapă noul sezon”, a declarat impresarul Gary Cassisapentru FARPost.

La Pyramids FC este dorit și Assad Al-Hamlawi, atacantul Universității Craiova, pentru care egiptenii au oferit cinci milioane de euro.

Cotat în prezent la 1,3 milioane de euro, Mabasa vine după un împrumut la Stellenbosch, unde a înscris de patru ori în 14 meciuri, iar în tricoul lui Orlando Pirates a adunat 141 de apariții și 50 de goluri.

De-a lungul carierei, atacantul sud-african a disputat 249 de meciuri oficiale, în care a marcat 74 de goluri și a oferit 11 pase decisive.

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